लखनऊ में मोहन भागवत ने कहा-गीता जीवन का सार, संकट में कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है

मोहन भागवत ने कहा कि अर्जुन जैसा योद्धा,जो जीवन में बड़े से बड़े निर्णय बिना विचलित हुए लेता रहा,जब अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध भूमि में खड़ा हुआ, तो वह मोह में पड़ गया। उसी समय श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश मानव जाति का मार्गदर्शन करने वाले बन गए। उन्होंने कहा कि अर्जुन आसानी से मोहग्रस्त होने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब वह डगमगाया, तब गीता का ज्ञान दिया गया। यह बताता है कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हों, धैर्य और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत ने बताया कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सृष्टि किसने बनाई है और किसने इसे समेटना है, यह चिंता तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। भागवत ने इसे जीवन का बड़ा संदेश बताते हुए कहा कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए।