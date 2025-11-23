Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

UP Crime: पत्नी को भड़काने के शक में दो पड़ोसियों ने रंजना की हत्या की, जेवर पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तारी की

Jewar Murder Case: जेवर के मोहल्ला कुम्हारन में रंजना की हत्या ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। दो पड़ोसियों ने उसे अपनी पत्नियों के घर छोड़ने के लिए जिम्मेदार मानकर बदले की भावना में गला दबाकर मार डाला। पुलिस ने 24 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच जारी है।

4 min read
Google source verification

नोएडा

image

Ritesh Singh

Nov 23, 2025

जेवर में दिल दहला देने वाली वारदात (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

जेवर में दिल दहला देने वाली वारदात (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर थाना क्षेत्र में एक महिला की बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया है। मोहल्ला कुम्हारन में रहने वाली रंजना़ (पत्नी-महेश) का शव 19 नवंबर की रात एक जर्जर मकान के अंदर उथली खुदाई में दफनाया मिला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही हत्या के आरोप में उसके दो पड़ोसियों ,बंटी और राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों का मानना था कि रंजना ने उनकी पत्नियों को “भड़काया” था और उन्हें घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। इसी “गहरी नाराजगी” और बदले की भावना में दोनों ने मिलकर महिला की हत्या की योजना बनाई।


घटना की शुरुआत: जर्जर मकान से आती संदिग्ध आवाज़ें

19 नवंबर की रात मोहल्ला कुम्हारन में एक स्थानीय निवासी ने एक पुराने, खंडहरनुमा मकान के भीतर संदिग्ध हरकत देखी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद पुलिस को फोन कर यह सूचना दी गई कि मकान के अंदर संभवतः कोई शव छुपाया गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली। अंदर कीचड़ और मिट्टी से भरी एक उथली कब्र नुमा जगह मिली। जब पुलिस ने उसे हटाया, तो अंदर महिला का शव मिला जिसकी पहचान रंजना के रूप में हुई। इस सनसनीखेज खोज के साथ ही पुलिस ने मामला हत्या का मानते हुए तेजी से जांच शुरू कर दी।

पड़ोसियों पर शक और गिरफ्तारी

पुलिस ने सबसे पहले रंजना के घरवालों और आस-पास के लोगों से पूछताछ की। बातचीत के दौरान सामने आया कि रंजना अक्सर पड़ोस में रहने वाले बंटी और राकेश की पत्नियों से मिलती-जुलती थी। तीनों परिवार वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे और आपस में घनिष्ठ संबंध थे। पुलिस ने दोनों पुरुषों को संदिग्ध मानकर पूछताछ के लिए उठाया। शुरुआत में वे बातें टालते रहे, लेकिन कड़ी पूछताछ में दोनों टूट गए और हत्या की बात कबूल कर ली।

हत्या की वजह: ‘हमारी पत्नियों के दिमाग में जहर भरा’

पुलिस को दिए गए बयान में दोनों आरोपियों ने दावा किया कि उनकी पत्नियों के चले जाने के लिए वे केवल एक व्यक्ति को दोषी मानते थे, रंजना।

राकेश का मामला

करीब 4–5 साल पहले राकेश की पत्नी किसी झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई और बाद में दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी।  राकेश को यकीन था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रंजना का हाथ था।

बंटी का मामला

बंटी की पत्नी छह महीने पहले पति से लगातार बहस और विवादों के बाद घर छोड़कर दिल्ली चली गई। बंटी भी यही सोचता था कि उसकी पत्नी को घर छोड़ने के लिए रंजना ने उकसाया था। दोनों ने धीरे-धीरे रंजना के प्रति गहरी नफरत पाल ली और उसे अपने वैवाहिक टूटन का कारण समझ लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों अपनी पत्नियों के चले जाने के बाद मानसिक रूप से परेशान थे और अपनी असफलता का बदला रंजना से लेने का मन बना चुके थे।

हत्या की रात: 18 नवंबर का सिलसिला

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने कई दिनों तक मिल कर रंजना को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 18 नवंबर की रात, दोनों उसके घर गए। दोनों ने रंजना के दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक दी। रंजना ने दरवाजा खोला। दोनों उसे जबरदस्ती अंदर खींचकर ले गए। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने एक दुपट्टा/स्कार्फ उसकी गर्दन में लपेट कर कस कर खींचा और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद, दोनों आरोपी रात में ही शव को पुराने जर्जर मकान तक ले गए। वहां पहले से खोदी गई उथली गड्ढी में शव को दबाकर ऊपर मिट्टी डाल दी ताकि किसी को शक न हो। परंतु उनकी यह कोशिश लंबे समय तक सफल नहीं रही।

पुलिस की तेज कार्रवाई

स्थानीय लोगों से मिली सूचना और घटनास्थल से मिले सबूतों ने पुलिस को तुरंत घटना की तह तक पहुंचा दिया। नोएडा पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गतिविधियां संदिग्ध थीं। घटना स्थल के पास उन्हें देखा गया था। रंजना के परिजनों ने भी उनके साथ तनाव का जिक्र किया। इन सभी तथ्यों के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

तीन परिवार, एक मोहल्ला, और धीरे-धीरे बढ़ती कड़वाहट

यह घटना इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि तीनों परिवारों के बीच कभी बेहद सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे। त्योहार हों या पारिवारिक आयोजन, एक-दूसरे के घर जाना-जाना आम बात थी। रंजना अक्सर पड़ोसियों से मिलती-जुलती थी और महिलाएँ घंटों बातचीत करती थी। लेकिन समय के साथ जब दोनों पत्नियां अपने-अपने पतियों को छोड़कर चली गई, तब बंटी और राकेश ने अपनी हताशा का कारण खोजने की कोशिश की। आखिरकार दोनों ने खुद को यह यकीन दिला दिया कि उनकी पत्नियाँ किसी बाहरी दबाव में नहीं बल्कि रंजना की “सलाह” पर घर छोड़ गईं। पुलिस का मानना है कि यह मानसिक भ्रम और लगातार बढ़ते गुस्से ने उन्हें एक ऐसी भयावह योजना की ओर धकेल दिया जिसकी परिणति एक निर्दोष महिला की निर्मम हत्या के रूप में हुई।

इलाके में दहशत और सदमा

रंजना इलाके में लोकप्रिय थीं और लोग उन्हें सरल स्वभाव की महिला बताते हैं। उनकी बेरहमी से हत्या की खबर फैलते ही पूरा मोहल्ला सदमे में है। स्थानीय महिलाएँ कह रही हैं कि वे तीनों परिवारों की दोस्ती के बारे में जानती थीं और कभी सोचा भी नहीं था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी।

पुलिस की आगे की कार्रवाई

जेवर पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या (302 IPC) का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस वारदात में प्रयुक्त दुपट्टा, कपड़े और अन्य सबूत इकट्ठा कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि होगी कि मौत गला दबाने से ही हुई।
मौके का पुनर्निर्माण (रीक्रिएशन) किया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या किसी और ने आरोपियों को उकसाया या कहीं हत्या के पीछे और भी कोई कारण तो नहीं।

23 Nov 2025 08:55 am

