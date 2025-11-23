UP Crime: पत्नी को भड़काने के शक में दो पड़ोसियों ने रंजना की हत्या की, जेवर पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तारी की

यह घटना इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि तीनों परिवारों के बीच कभी बेहद सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे। त्योहार हों या पारिवारिक आयोजन, एक-दूसरे के घर जाना-जाना आम बात थी। रंजना अक्सर पड़ोसियों से मिलती-जुलती थी और महिलाएँ घंटों बातचीत करती थी। लेकिन समय के साथ जब दोनों पत्नियां अपने-अपने पतियों को छोड़कर चली गई, तब बंटी और राकेश ने अपनी हताशा का कारण खोजने की कोशिश की। आखिरकार दोनों ने खुद को यह यकीन दिला दिया कि उनकी पत्नियाँ किसी बाहरी दबाव में नहीं बल्कि रंजना की “सलाह” पर घर छोड़ गईं। पुलिस का मानना है कि यह मानसिक भ्रम और लगातार बढ़ते गुस्से ने उन्हें एक ऐसी भयावह योजना की ओर धकेल दिया जिसकी परिणति एक निर्दोष महिला की निर्मम हत्या के रूप में हुई।