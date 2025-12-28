28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

नोएडा में सनसनी! कुंडे में मिला युवती की लाश से भरा रहस्यमयी बैग, खुलते ही उड़े पुलिस के होश

नोएडा के सेक्टर-142 डंपिंग यार्ड में एक पार्सल बैग से 22–25 साल की युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को बेरहमी से हत्या की आशंका है।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Anuj Singh

Dec 28, 2025

Noida Crime News: नोएडा के सेक्टर-142 में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां डंपिंग यार्ड (कूड़े के ढेर) में एक बड़े पार्सल बैग में युवती का शव मिला। शव की हालत देखकर पुलिस को बेरहमी से हत्या की आशंका हुई। युवती के हाथ-पैर बंधे हुए थे और चेहरे पर जलने के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा है कि हत्यारे ने तड़पा-तड़पाकर मार डाला और पहचान छिपाने के लिए चेहरा जलाने की कोशिश की।

कैसे मिला शव?

घटना 28 दिसंबर 2025 की सुबह की है। सेक्टर-142 थाना क्षेत्र के डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा बीनने आए कुछ लोग बैग देखकर रुके। बैग से बदबू आ रही थी। जब उन्होंने बैग खोला तो अंदर युवती का शव देखकर डर गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सेक्टर-142 पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

युवती की उम्र और पहचान

पुलिस के मुताबिक, मृतका की उम्र 22 से 25 साल के बीच है। शव की हालत इतनी खराब है कि अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। चेहरा जलने और अन्य निशानों के कारण शिनाख्त मुश्किल हो रही है। पुलिस ने आसपास के सभी थानों और जिलों से संपर्क किया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट्स चेक की जा रही हैं। साथ ही आस-पास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हत्यारे तक पहुंचा जा सके। पुलिस का मानना है कि हत्या कहीं और की गई और शव को सबूत मिटाने के इरादे से यहां फेंका गया।

हाथ-पैर बांधने से साफ है कि युवती को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। चेहरा जलाने की कोशिश पहचान मिटाने के लिए की गई लगती है। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जो हत्या के तरीके और समय के बारे में ज्यादा बताएगी। पुलिस ने कई टीमें गठित कर जांच तेज कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 03:14 pm

Published on:

28 Dec 2025 03:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / नोएडा में सनसनी! कुंडे में मिला युवती की लाश से भरा रहस्यमयी बैग, खुलते ही उड़े पुलिस के होश

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कन्फर्म! इस बड़े शहर में कटेंगे 4 लाख 40 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम; SIR की प्रक्रिया पूरी

sir process complete names of over 440000 voters to deleted in gautam buddha nagar
नोएडा

Weather update: ठंड ने तोड़ा 15 वर्षों का रिकॉर्ड, कल से दिखाएगी रौद्र रूप कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य, 22 जिलों में रेड अलर्ट

घना कोहरा फोटो सोर्स पत्रिका
नोएडा

‘तेजी से चेक इन, बड़े-बड़े टर्मिनल’, जनवरी 2026 में शुरू होने वाले जेवर एयरपोर्ट में यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?

what facilities will passengers get at jewar airport which will start in january 2026
नोएडा

26, 27, 28 दिसंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी; लगातार 3 दिनों तक का वेदर अपडेट

continues heavy rain alert issued by imd for 26 27 28 december in these district
नोएडा

Weather Update: क्रिसमस तक पलटेगा मौसम, दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, क्या होगी बारिश? 40 जिलों में घना कोहरा

Weather
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.