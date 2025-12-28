नोएडा में सनसनी! कुंडे में मिला युवती की लाश से भरा रहस्यमयी बैग, खुलते ही उड़े पुलिस के होश

Noida Crime News: नोएडा के सेक्टर-142 में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां डंपिंग यार्ड (कूड़े के ढेर) में एक बड़े पार्सल बैग में युवती का शव मिला। शव की हालत देखकर पुलिस को बेरहमी से हत्या की आशंका हुई। युवती के हाथ-पैर बंधे हुए थे और चेहरे पर जलने के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा है कि हत्यारे ने तड़पा-तड़पाकर मार डाला और पहचान छिपाने के लिए चेहरा जलाने की कोशिश की।
घटना 28 दिसंबर 2025 की सुबह की है। सेक्टर-142 थाना क्षेत्र के डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा बीनने आए कुछ लोग बैग देखकर रुके। बैग से बदबू आ रही थी। जब उन्होंने बैग खोला तो अंदर युवती का शव देखकर डर गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सेक्टर-142 पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक, मृतका की उम्र 22 से 25 साल के बीच है। शव की हालत इतनी खराब है कि अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। चेहरा जलने और अन्य निशानों के कारण शिनाख्त मुश्किल हो रही है। पुलिस ने आसपास के सभी थानों और जिलों से संपर्क किया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट्स चेक की जा रही हैं। साथ ही आस-पास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हत्यारे तक पहुंचा जा सके। पुलिस का मानना है कि हत्या कहीं और की गई और शव को सबूत मिटाने के इरादे से यहां फेंका गया।
हाथ-पैर बांधने से साफ है कि युवती को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। चेहरा जलाने की कोशिश पहचान मिटाने के लिए की गई लगती है। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जो हत्या के तरीके और समय के बारे में ज्यादा बताएगी। पुलिस ने कई टीमें गठित कर जांच तेज कर दी है।
