नोएडा में सनसनी! कुंडे में मिला युवती की लाश से भरा रहस्यमयी बैग, खुलते ही उड़े पुलिस के होश

पुलिस के मुताबिक, मृतका की उम्र 22 से 25 साल के बीच है। शव की हालत इतनी खराब है कि अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। चेहरा जलने और अन्य निशानों के कारण शिनाख्त मुश्किल हो रही है। पुलिस ने आसपास के सभी थानों और जिलों से संपर्क किया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट्स चेक की जा रही हैं। साथ ही आस-पास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हत्यारे तक पहुंचा जा सके। पुलिस का मानना है कि हत्या कहीं और की गई और शव को सबूत मिटाने के इरादे से यहां फेंका गया।