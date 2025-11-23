25 नवंबर को दिल्ली में शिक्षकों का देशव्यापी प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली और टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जोरदार हुंकार

आगामी प्रदर्शन को लेकर हरदोई इकाई की तैयारी लगातार तेज हो रही है। शनिवार को अटेवा हरदोई के जिला अध्यक्ष डॉ. जैनुल खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन गूगल मीट बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्यों ने हिस्सा लिया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हरदोई से भारी संख्या में शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे। जिलाध्यक्ष डॉ. जैनुल खान ने कहा कि अटेवा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। हमारा आंदोलन सरकार द्वारा OPS बहाली की घोषणा तक पूरे दमखम से जारी रहेगा। हरदोई से रिकॉर्ड संख्या में साथी दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सेवाकाल समाप्त होने के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है।