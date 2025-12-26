हरदोई में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, टप्पेबाज घायल, हेड कांस्टेबल जख्मी

पूरी घटना की शुरुआत 18 दिसंबर 2025 को हुई थी। सांडी थाना क्षेत्र के कुंअरियापुर निवासी श्रवण कुमार अपने पुत्रवधू का इलाज कराने मायरा हॉस्पिटल पहुंचे थे। इलाज के दौरान वे चाय लेने के लिए अस्पताल के बाहर निकले। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनसे बातचीत शुरू की और सांडी तिराहे तक छोड़ने का झांसा देकर उन्हें बाइक पर बैठा लिया। बुजुर्ग व्यक्ति को भरोसे में लेकर बदमाशों ने रास्ते में टप्पेबाजी की और उनकी जेब से 20 हजार रुपये नकद और आधार कार्ड निकाल लिया। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें रास्ते में उतार दिया और तेज रफ्तार से फरार हो गए। जब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ, तब तक बदमाश काफी दूर निकल चुके थे। घटना से आहत श्रवण कुमार ने बाद में सांडी थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 25 दिसंबर को मुकदमा अपराध संख्या 598/25 दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।