‘देहलू तू हमके फसाए…’ थाने के सामने लड़की ने बनाया रील, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

रील बनाने के चक्कर में युवती ने न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं। बैरिकेड्स हटाना और चलती गाड़ी पर स्टंट करना कानूनी अपराध है। एयरगन लहराना भी गलत संदेश देता है। ऐसे स्टंट से दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस अब सख्ती दिखा रही है, ताकि दूसरे लोग सबक लें। यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कितने खतरनाक कदम उठा रहे हैं। पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद है।