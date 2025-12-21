21 दिसंबर 2025,

रविवार

हरदोई

‘देहलू तू हमके फसाए…’ थाने के सामने लड़की ने बनाया रील, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

हरदोई के शाहाबाद थाने के सामने एक युवती ने भोजपुरी गाने पर खतरनाक इंस्टाग्राम रील बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

हरदोई

image

Anuj Singh

Dec 21, 2025

हरदोई में थाने के सामने युवती का खतरनाक रील स्टंट

हरदोई में थाने के सामने युवती का खतरनाक रील स्टंट

Hardoi Viral Video: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक युवती ने शाहाबाद थाने के ठीक सामने भोजपुरी गाने पर इंस्टाग्राम रील बनाई। यह वीडियो करीब 45 सेकंड का है। युवती बेखौफ होकर स्टंट करती रही, लेकिन थाने में तैनात पुलिसवालों को इसकी कोई खबर नहीं हुई। घटना जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र की है। वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर यूजर्स तरह-तहर के कमेंट कर रहे हैं।

वीडियो में क्या-क्या दिखा?

पहला सीन: युवती लाल रंग का सलवार-सूट पहने थाने के गेट के सामने डांस करती और रील बनाती नजर आ रही है।
दूसरा सीन: वह सड़क पर रखे पुलिस के ट्रैफिक बैरिकेड्स को खुद हटाती है।
तीसरा सीन: चलती स्कॉर्पियो गाड़ी के बोनट पर बैठकर खतरनाक स्टंट करती है। इसके अलावा एक बाग में एयरगन कंधे पर रखकर पोज देती दिखी। बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा था- 'दिहलू तू हमके फंसाए, 100 नंबर बुला के।' युवती कंधे पर एयरगन लहराते हुए रंगबाजी करती रही।

सोशल मीडिया पर हंगामा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए। यूजर्स पूछ रहे थे कि थाने के सामने इतना बड़ा स्टंट कैसे हो गया? पुलिसवाले मौके पर थे, फिर भी क्यों नहीं रोका? यातायात नियमों का खुला उल्लंघन हुआ, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोग पुलिस की लापरवाही पर गुस्सा जता रहे हैं।

पुलिस का रिएक्शन

मामला बढ़ते देख हरदोई पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी किया गया। शाहाबाद थाने के प्रभारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही युवती और स्कॉर्पियो चलाने वाले की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस CCTV फुटेज और वीडियो की मदद से उसकी तलाश कर रही है। वीडियो कब का है, यह भी पता लगाया जा रहा है।

क्यों है यह मामला गंभीर?

रील बनाने के चक्कर में युवती ने न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं। बैरिकेड्स हटाना और चलती गाड़ी पर स्टंट करना कानूनी अपराध है। एयरगन लहराना भी गलत संदेश देता है। ऐसे स्टंट से दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस अब सख्ती दिखा रही है, ताकि दूसरे लोग सबक लें। यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कितने खतरनाक कदम उठा रहे हैं। पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद है।

Updated on:

21 Dec 2025 01:15 pm

Published on:

21 Dec 2025 12:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / 'देहलू तू हमके फसाए…' थाने के सामने लड़की ने बनाया रील, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

हरदोई

उत्तर प्रदेश

