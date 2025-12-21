Crime: सवायजपुर में पुलिस मुठभेड़, शटर काटकर चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, पैर में मारी गोली

Crime News Hardoi Police: हरदोई जनपद के सवायजपुर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की कई घटनाओं में शामिल एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से नकदी, शटर काटने के उपकरण और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। यह गिरोह उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दुकानों के शटर काटकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है, वहीं आम जनता ने राहत की सांस ली है।

