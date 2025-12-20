Good News: शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिल सकती है बड़ी राहत, मानदेय बढ़ाने पर सरकार जल्द लेगी फैसला

प्रश्न प्रहर के दौरान ही डॉ. मान सिंह यादव ने वित्तविहीन शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा उठाया। इस पर नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी कि वित्तविहीन शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए 89 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस योजना से संबंधित शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे वित्तविहीन शिक्षकों को स्वास्थ्य सुविधाओं में राहत मिलेगी। इस घोषणा को भी शिक्षक समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।