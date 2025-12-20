UP Winter Session : शीतकालीन सत्र में कोडीन कांड, इस्तीफे की चुनौती और पोस्टर-प्रदर्शन से गरमाया सदन, आइये जानें किसने क्या कहा

सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके संबंध सपा से जुड़े पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने तीखे अंदाज में कहा कि इतना ही कहना चाहेंगे कि उम्र भर यही गलती बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आइना साफ करता रहा। विधान परिषद में अगर मामला आएगा तो हम जवाब देंगे। सीएम के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया। विपक्ष ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने जांच के निष्कर्षों का हवाला देकर आरोपों को सही ठहराया।