‘तेजी से चेक इन, बड़े-बड़े टर्मिनल’, जनवरी 2026 में शुरू होने वाले जेवर एयरपोर्ट में यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?

यह एयरपोर्ट लगभग 1,300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। पूरा बनने पर यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यहां पर यात्रियों को आधुनिक टर्मिनल, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और तेज चेक-इन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें यहां से भरी जाएंगी। जिससे लोग आसानी से देश और विदेश की यात्रा कर सकेंगे।