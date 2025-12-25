25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

नोएडा

‘तेजी से चेक इन, बड़े-बड़े टर्मिनल’, जनवरी 2026 में शुरू होने वाले जेवर एयरपोर्ट में यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?

Noida Jewar International Airport: नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा? ये साफ हो गया है। जानिए, यात्रियों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Harshul Mehra

Dec 25, 2025

what facilities will passengers get at jewar airport which will start in january 2026

जेवर एयरपोर्ट में यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Noida International Airport: गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) जनवरी 2026 में शुरू होने जा रहा है। CM योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इसकी घोषणा की। ये उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा।

PPP मॉडल के तहत हो रहा डेवलप

यह एयरपोर्ट लगभग 1,300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। पूरा बनने पर यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यहां पर यात्रियों को आधुनिक टर्मिनल, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और तेज चेक-इन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें यहां से भरी जाएंगी। जिससे लोग आसानी से देश और विदेश की यात्रा कर सकेंगे।

यात्रियों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बड़े-बड़े टर्मिनल बनाए जाएंगे। जहां पर तेजी से चेक-इन हो सकेगा और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। वहीं, यात्रियों को बेहतर पार्किंग की सुविधा भी यहां मिलेगी। साथ ही पार्सल की सेवाओं को भी मजबूत किया जाएगा। इसे मेट्रो, एक्सप्रेस-वे और रेलवे से सीधे जोड़ा जा रहा है। जिससे यात्रियों को आने-जाने में काफी आसानी होगी।

जेवर एयरपोर्ट से क्या फायदे होंगे

जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने पर लोगों के लिए हवाई यात्रा और आसान होगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यटन और निवेश भी बढ़ेगा। साथ ही लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा होगा, जिससे उद्योग जगत में फायदा होगा।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में कुछ जरूरी बातें

-2018 में इस एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ था।

-1.20 करोड़ यात्रियों की क्षमता पहले चरण में हो सकती है।

नोएडा एयरपोर्ट से करीब 30 उड़ानों का परिचालन शुरूआत में हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत में यहां से 25 घरेलू उड़ानें और 3 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएंगी। यहां से 2 कार्गो सेवाएं अलग से इसके अलावा चलेंगी। एयरपोर्ट अधिकारियों की माने तो यहां से 65 उड़ानों का संचालन जल्द होगा।

गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी है ‘UP 77’? पत्नी को किस बात का सता रहा डर; HC ने क्या कहा
लखनऊ
is up 77 story of gangster vikas dubey why his wife afraid of what did high court say

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / 'तेजी से चेक इन, बड़े-बड़े टर्मिनल', जनवरी 2026 में शुरू होने वाले जेवर एयरपोर्ट में यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?

नोएडा

उत्तर प्रदेश

