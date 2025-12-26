Weather update: ठंड ने तोड़ा 15 वर्षों का रिकॉर्ड, कल से दिखाएगी रौद्र रूप कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य, 22 जिलों में रेड अलर्ट

Weather update: प्रदेश में ठंड और कोहरे का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। पछुआ हवाओं की चुभन और सुबह-शाम छाए घने कोहरे ने खासतौर पर तराई और पूर्वांचल के इलाकों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शुक्रवार सुबह राजधानी लखनऊ सहित प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, सहारनपुर, बलिया, मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे कई शहरों में कोहरे की इतनी मोटी परत रही कि दृश्यता लगभग शून्य तक पहुंच गई। इसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा और कई जगह वाहनों की रफ्तार थम सी गई।