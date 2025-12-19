नोएडा में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, कराए गए खाली; पुलिस अलर्ट मोड पर

School bomb threat in Noida: दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक और गंभीर मामला सामने आया, जहां शहर के दो बड़े प्राइवेट स्कूलों को ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी दी गई। धमकी की सूचना मिलते ही शिक्षा जगत से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक में हड़कंप मच गया।