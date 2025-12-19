IMD Alert: सावधान! अगले 72 घंटे आफत की ठंड, 6 जिलों में स्कूल बंद 10 जिलों में टाइमिंग चेंज, इन 30 जिलों में रहेगा व्यापक असर

IMD Alert: यूपी में अगले तीन दिन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के रहने की संभावना है। हालात ऐसे हो सकते हैं कि कई जगहों पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य तक पहुंच जाए। इसी को देखते हुए सरकार ने लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने और यात्रा टालने की सलाह दी है।

प्रदेश के राहत ने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर मौसम से जुड़े अलर्ट को आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़कों पर वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहने को कहा गया है।

ठंड और कोहरे का असर स्कूलों पर भी पड़ा है।