IMD Alert: सावधान! अगले 72 घंटे आफत की ठंड, 6 जिलों में स्कूल बंद 10 जिलों में टाइमिंग चेंज, इन 30 जिलों में रहेगा व्यापक असर

फोटो सोर्स पत्रिका
IMD Alert: उत्तर प्रदेश में सर्दी ने अचानक हमला बोल दिया है। आने वाले कुछ दिनों में ठंड और कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की गई है।
IMD Alert: यूपी में अगले तीन दिन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के रहने की संभावना है। हालात ऐसे हो सकते हैं कि कई जगहों पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य तक पहुंच जाए। इसी को देखते हुए सरकार ने लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने और यात्रा टालने की सलाह दी है।
प्रदेश के राहत ने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर मौसम से जुड़े अलर्ट को आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़कों पर वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहने को कहा गया है।
ठंड और कोहरे का असर स्कूलों पर भी पड़ा है।
बरेली, कानपुर, आगरा, कासगंज, औरैया और जौनपुर में 20 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं 10 अन्य जिलों में स्कूलों की समय-सारिणी बदल दी गई है। अब कक्षा 12 तक के स्कूल सुबह 9 बजे से शुरू होंगे। ताकि बच्चों को ठंड और कोहरे से राहत मिल सके।
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कानपुर नगर,कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, के आसपास कोल्ड वेव चलेंगी। इसके अलावा भीषण कोहरा की वजह से विजिबिलिटी शून्य रहेगी।
पश्चिमी भारत तथा मध्य क्षेत्र के ऊपर सक्रिय उच्चदाब और ऊपरी वायुगति के असर से उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों में धुंध फैली हुई है। दिन भर अधिकतर समय दृश्यता घटकर रही। 20 दिसंबर तक लगभग यही परिस्थितियां बनी रहने वाली हैं। आगामी 4 दिनों पूर्वांचल यूपी में घना कोहरा बने रहने की आशंका है।
प्रदेश के करीब 30 जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या समेत कई इलाकों में धुंध छाई रही। पाकिस्तान की ओर से आ रही नमी और सर्द हवाओं यानी पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ गई। बरेली में ठंड ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कम दृश्यता के चलते लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और इटावा सहित कई रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें घंटों लेट रहीं। अगर बुधवार की बात करें तो कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग