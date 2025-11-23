नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी: पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी; जानिए, कैसे जाल में फंसाते थे बदमाश?

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग एक निजी प्लेटफॉर्म से लगभग 30,000 रुपये में बेरोजगार उम्मीदवारों का डेटा खरीदता था। इसके बाद आरोपी खुद को naukri.com का कर्मचारी बनकर नौकरी दिलाने का लालच देते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह सबसे पहले पीड़ित से 950 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस वसूलता था, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइल सबमिशन, प्रोफाइल फाइनलाइजेशन और NOC आदि के नाम पर 50,000 रुपये तक ऐंठ लेता था। कई युवाओं को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी भेजे जाते थे, और जब पीड़ित लगातार कॉल करने लगते तो उनके नंबर ब्लॉक कर दिए जाते थे।