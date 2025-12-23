Weather Update: क्रिसमस तक पलटेगा मौसम, दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, क्या होगी बारिश? 40 जिलों में घना कोहरा

घना कोहरा (file photo patrika)
Weather Update: यूपी में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मंगलवार सुबह प्रदेश के करीब 40 जिलों में कोहरे की चादर छाई रही। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम होने से आवागमन पर असर पड़ा है।
Weather Update: उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मंगलवार सुबह गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर समेत करीब 40 जिलों में घना कोहरा देखने को मिला। शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे का प्रभाव अधिक रहा। जहां कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई। सड़कों पर कुछ ही दूरी पर सामने का दृश्य साफ नजर नहीं आया।
प्रदेश में सबसे ठंडा जिला सुल्तानपुर दर्ज किया गया। जहां न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह तापमान शिमला और नैनीताल जैसे पहाड़ी पर्यटन स्थलों से भी कम रहा। शिमला में न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री और नैनीताल में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिससे यूपी की ठंड की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें देरी से चलीं, वहीं हाईवे पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर इतना घना कोहरा दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी में देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मौसम ने पहले ही सख्त रुख दिखा दिया है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी हुई है।
इसका सीधा असर मैदानी इलाकों, खासकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिससे ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि बादलों की आवाजाही से लोगों में बारिश की संभावना को लेकर चर्चाएं जरूर हैं।
लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन के तापमान में करीब 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। कोहरे में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर के बाद कोहरे से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है।
पूर्वानुमान के अनुसार 24 दिसंबर को पूर्वी यूपी में घना और पश्चिमी यूपी में हल्का कोहरा रहेगा। 25 दिसंबर को पश्चिमी यूपी में घने कोहरे का अलर्ट है, जहां दृश्यता 100 मीटर या उससे कम हो सकती है। 26 दिसंबर को मौसम के साफ रहने के संकेत हैं। हालांकि कुछ इलाकों में हल्का कोहरा बना रह सकता है।
