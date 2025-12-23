Weather Update: क्रिसमस तक पलटेगा मौसम, दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, क्या होगी बारिश? 40 जिलों में घना कोहरा

घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें देरी से चलीं, वहीं हाईवे पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर इतना घना कोहरा दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी में देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मौसम ने पहले ही सख्त रुख दिखा दिया है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी हुई है।

इसका सीधा असर मैदानी इलाकों, खासकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिससे ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि बादलों की आवाजाही से लोगों में बारिश की संभावना को लेकर चर्चाएं जरूर हैं।