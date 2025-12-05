तुम्हारी शादी कब होगी?…कहकर युवक को रोज छेड़ते थे चचा, लाठी मारकर कर दी हत्या

परिजनों को जैसे ही खबर मिली, वे दौड़े चले आए और उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर चोटों के चलते उमाशंकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि एक छोटी-सी बात का ताना इतनी भयावह वारदात में बदल सकता है।