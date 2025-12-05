तुम्हारी शादी कब होगी?…कहकर युवक को रोज छेड़ते थे चचा, लाठी मारकर कर दी हत्या

Image Generated By Gemini
उत्तरप्रदेश के चंदौली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 30 साल के युवक ने बुजुर्ग की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा बुजुर्ग व्यक्ति युवक से बार-बार पूछता था कि तुम्हारी शादी कब होगी? युवक को इस बात से काफी चिढ़ होती थी। इसी वजह से युवक ने इस घटना को अंजाम दिया।
मृतक की पहचान तुलसी आश्रम क्षेत्र में रहने वाले 62 साल के उमाशंकर मौर्य के रूप में हुई। उमाशंकर व्यापार समुदाय में जाना-माना नाम थे।
पुलिस ने बताया कि, उमाशंकर मौर्य सुबह करीब 5 बजे टहलने के लिए रोजाना की तरह घर से निकले थे। अमदरा-सकलडीहा रोड पर रेलवे स्टेशन के आगे जैसे ही वे पहुंचे, उसी गांव के बृजेश यादव ने अचानक उन पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले की तीव्रता इतनी थी कि उमाशंकर बुरी तरह जख्मी होकर सड़क पर ढेर हो गए।
परिजनों को जैसे ही खबर मिली, वे दौड़े चले आए और उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर चोटों के चलते उमाशंकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि एक छोटी-सी बात का ताना इतनी भयावह वारदात में बदल सकता है।
सकलडीहा के सर्किल ऑफिसर स्निग्धा तिवारी ने बताया कि आरोपी बृजेश यादव को घटना के फौरन बाद धर दबोचा गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी मानसिक रूप से परेशान तो नहीं था और पहले उसके व्यवहार को लेकर कोई शिकायत दर्ज थी या नहीं।
घटना से गुस्से में आए स्थानीय लोग और व्यापारी आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। उमाशंकर मौर्य की अचानक हुई मौत ने उनके परिवार को तो तोड़ ही दिया है, पूरे क्षेत्र को स्तब्ध और शोक में डुबो दिया है।
चंदौली
उत्तर प्रदेश
