दर्द से तड़पता रहा युवक, मम्मी-मम्मी पुकारते-पूकारते तोड़ दिया दम, जानें क्या है पूरा मामला?

दर्द से तड़पता रहा युवक
मुगलसराय के डांडी के पास गुरुवार को बाइक सवार 19 वर्षीय छात्र करन यादव सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने 112 पर पुलिस को सूचना दी लेकिन मौके पर आई पीआरवी 20 मिनट तक ऑटो रोकने में लगी रही। किसी ने उसे ई-रिक्शा में लादकर छह किलोमीटर दूर पीडीडीयू नगर के राजकीय महिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाने वाले आशीष चौहान ने बताया कि हादसे के बाद उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर आई लेकिन 20-25 मिनट तक सड़क पर ऑटो रोकने में लगी रही। लास्ट में आशीष ने उसे ई-रिक्शा में अस्पताल पहुंचाया, जहां वह तब तक जिंदा था।
अस्पताल में भी छात्र जमीन पर पड़ा रहा। स्ट्रेचर मांगने पर स्वास्थ्यकर्मी ने पहले नहीं दिया। काफी मशक्कत के बाद स्ट्रेचर मिला, लेकिन उसे उठाने के लिए कोई नहीं था। आशीष ने बाहर पुलिसकर्मियों को बुलाया, जिन्होंने उसे स्ट्रेचर पर रखवाया और अंदर इलाज शुरू हुआ। मुगलसराय कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह ने बताया कि पीआरवी मौके पर थी और ऑटो रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने संबंधित लोगों की मदद से छात्र को ई-रिक्शा से अस्पताल पहुँचाया और कानूनी कार्रवाई जारी है।
राजकीय महिला चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. एसके चतुर्वेदी ने बताया कि सीसीटीवी के अनुसार छात्र शाम 4:08 बजे अस्पताल आया और 4:12 बजे उपचार शुरू हुआ। चिकित्सकों ने सीपीआर की कोशिश की, लेकिन सिर में गंभीर चोट होने के कारण छात्र की मौत हो गई।
