दर्द से तड़पता रहा युवक, मम्मी-मम्मी पुकारते-पूकारते तोड़ दिया दम, जानें क्या है पूरा मामला?

मुगलसराय के डांडी के पास गुरुवार को बाइक सवार 19 वर्षीय छात्र करन यादव सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने 112 पर पुलिस को सूचना दी लेकिन मौके पर आई पीआरवी 20 मिनट तक ऑटो रोकने में लगी रही। किसी ने उसे ई-रिक्शा में लादकर छह किलोमीटर दूर पीडीडीयू नगर के राजकीय महिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।