Chandauli News: चंदौली के रिटायर्ड फौजी की बिहार में हत्या



आपको बता दे की चंदौली जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के नेकनाम पुर गांव के निवासी रिटायर्ड फौजी की बिहार के चेनारी में मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नेकनामपुर निवासी राजेश यादव 52 वर्ष फौज से रिटायर्ड होने के बाद कुछ लोगों के साथ बिहार में पाटनरसिपी में प्लाटिंग व बिल्डर का काम कर रहे थे। मृतक राजेश यादव तीन भाइयो मे सबसे बड़े भाई थे इनके एक लड़का और तीन लड़किया है।