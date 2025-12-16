16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चंदौली

Chandauli News: चंदौली के रिटायर्ड फौजी की बिहार में हत्या

चंदौली निवासी रिटायर फौजी की गोली मारकर हत्या,बिहार में प्लाटिंग का कार्य करता था मृतक

less than 1 minute read
Google source verification

चंदौली

image

Abhishek Singh

Dec 16, 2025

Chandauli News: उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के नेकनाम पुर गांव के निवासी रिटायर्ड फौजी राजेश यादव की बिहार के चेनारी प्रखंड में गोली लगने के बाद उपचार के दौरान चंदौली मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई।मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन भी रोते बिलखते पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। राजेश कुमार की हत्या, जमीन की प्लाटिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।


आपको बता दे की चंदौली जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के नेकनाम पुर गांव के निवासी रिटायर्ड फौजी की बिहार के चेनारी में मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नेकनामपुर निवासी राजेश यादव 52 वर्ष फौज से रिटायर्ड होने के बाद कुछ लोगों के साथ बिहार में पाटनरसिपी में प्लाटिंग व बिल्डर का काम कर रहे थे। मृतक राजेश यादव तीन भाइयो मे सबसे बड़े भाई थे इनके एक लड़का और तीन लड़किया है।

गांव से तीन दिन पूर्व गया था बिहार

यह अपने गांव से तीन दिन पूर्व चेनारी प्रखंड मे प्लाटिंग के काम से गए हुए थे,आशंका जताई जा रही है कि पैसे के लेनदेन में किसी से फोन पर कहा सुनी हुई थी उसी में हत्यारो ने गोली मारी है। राजेश को घायल हालत में जिला अस्पताल चंदौली लाया गया था, यहां पर जांच के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला मोर्चरी भेजा दिया गया है।


सूचना के बाद नेकनामपुर से मृतक के परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चंदौली पुलिस कर रही है,जबकि घटना की जांच बिहार की पुलिस करने में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 05:56 pm

Published on:

16 Dec 2025 04:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Chandauli / Chandauli News: चंदौली के रिटायर्ड फौजी की बिहार में हत्या

बड़ी खबरें

View All

चंदौली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तुम्हारी शादी कब होगी?…कहकर युवक को रोज छेड़ते थे चचा, लाठी मारकर कर दी हत्या

Image Generated By Gemini
चंदौली

Chandauli News: हौसला बंद बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, मौत

चंदौली

दर्द से तड़पता रहा युवक, मम्मी-मम्मी पुकारते-पूकारते तोड़ दिया दम, जानें क्या है पूरा मामला?

छात्र की मौत पर हुआ बवाल
चंदौली

Chandauli Accident: छठ पूजा के लिए जा रही सास-बहू और पोते को ट्रक ने रौंदा, एक पल में उजड़ गया पूरा परिवार

Accident
चंदौली

Chhath Tragedy: छठ पूजा में खुशी मातम में बदली: नाव पलटी, तीन लापता, दो की मौत

सेल्फी के चक्कर में नाव डूबी: चंदौली हादसे ने दहला दिया (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
चंदौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.