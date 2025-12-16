Chandauli News: चंदौली के रिटायर्ड फौजी की बिहार में हत्या

Chandauli News: उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के नेकनाम पुर गांव के निवासी रिटायर्ड फौजी राजेश यादव की बिहार के चेनारी प्रखंड में गोली लगने के बाद उपचार के दौरान चंदौली मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई।मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन भी रोते बिलखते पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। राजेश कुमार की हत्या, जमीन की प्लाटिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
आपको बता दे की चंदौली जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के नेकनाम पुर गांव के निवासी रिटायर्ड फौजी की बिहार के चेनारी में मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नेकनामपुर निवासी राजेश यादव 52 वर्ष फौज से रिटायर्ड होने के बाद कुछ लोगों के साथ बिहार में पाटनरसिपी में प्लाटिंग व बिल्डर का काम कर रहे थे। मृतक राजेश यादव तीन भाइयो मे सबसे बड़े भाई थे इनके एक लड़का और तीन लड़किया है।
यह अपने गांव से तीन दिन पूर्व चेनारी प्रखंड मे प्लाटिंग के काम से गए हुए थे,आशंका जताई जा रही है कि पैसे के लेनदेन में किसी से फोन पर कहा सुनी हुई थी उसी में हत्यारो ने गोली मारी है। राजेश को घायल हालत में जिला अस्पताल चंदौली लाया गया था, यहां पर जांच के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला मोर्चरी भेजा दिया गया है।
सूचना के बाद नेकनामपुर से मृतक के परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चंदौली पुलिस कर रही है,जबकि घटना की जांच बिहार की पुलिस करने में जुटी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
चंदौली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग