लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को गाड़ी में बैठाया, नशीली चाय पिलाकर किया बेहोश; 3 दंरिदों ने किया गैंगरेप

पीड़िता इंटर की छात्रा है। वह 15 अक्टूबर को घरवालों से नाराज होकर घर से निकली थी। पहले वह दिनभर सहेली के साथ घूमती रही। इसके बाद वह देर रात ऑटो से घर लौट रही थी। इस दौरान खुर्रमनगर के पास ऑटो चालक रास्ता भटक गया। जिस पर छात्रा ऑटो से उतर गई। उसी समय एक कार रुकी, जिसमें दो युवक सवार थे। उन्होंने छात्रा को विकासनगर तक लिफ्ट देने को कहा। छात्रा के मना करने पर कार सवार युवकों ने उसे भरोसा दिलाया। कार में आरोपियों ने छात्रा को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। जिससे छात्रा बेहोश हो गई।