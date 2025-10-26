लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को गाड़ी में बैठाया, नशीली चाय पिलाकर किया बेहोश; 3 दंरिदों ने किया गैंगरेप

प्रतीकात्मक तस्वीर
Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। विकासनगर थाना इलाके में रहने वाली 18 साल की इंटरमीडिएट छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। कार सवार युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को गाड़ी में बैठाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद दरिंदों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया।
पीड़िता इंटर की छात्रा है। वह 15 अक्टूबर को घरवालों से नाराज होकर घर से निकली थी। पहले वह दिनभर सहेली के साथ घूमती रही। इसके बाद वह देर रात ऑटो से घर लौट रही थी। इस दौरान खुर्रमनगर के पास ऑटो चालक रास्ता भटक गया। जिस पर छात्रा ऑटो से उतर गई। उसी समय एक कार रुकी, जिसमें दो युवक सवार थे। उन्होंने छात्रा को विकासनगर तक लिफ्ट देने को कहा। छात्रा के मना करने पर कार सवार युवकों ने उसे भरोसा दिलाया। कार में आरोपियों ने छात्रा को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। जिससे छात्रा बेहोश हो गई।
इसके बाद आरोपी पीड़िता को एक फ्लैट में ले गए, जहां दोनों ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आधे घंटे बाद एक और युवक वहां पहुंचा और उसने भी छात्रा के साथ रेप किया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद, एक आरोपी ने छात्रा को 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। जिसके बाद छात्रा वहां से भाग निकली।
छात्रा के लापता होने पर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 18 अक्टूबर को छात्रा घर पर लौटी। हालांकि, डर के कारण उसने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। 19 अक्टूबर को आरोपी जुनैद ने फोन और मैसेज से धमकियां दीं, जिसके बाद छात्रा ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। 22 अक्टूबर को परिवार मड़ियांव थाने पहुंचा। छात्रा की शिकायत के बाद दरिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
मामले को लेकर इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्र का कहना है, ''गुरुवार को 2 नामजद आरोपी अंशुमान और जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अभी तीसरे आरोपी शिवांश की तलाश कर रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा गया है।
