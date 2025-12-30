31 दिसंबर 2025,

बुधवार

लखनऊ

बाहुबली धनंजय सिंह पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज…करीबी ने पूर्व सांसद के नाम पर कालोनीवासियों को धमकाया

लखनऊ की स्वास्तिका सोसाइटी में सड़क कब्जे के मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ब्लाक प्रमुख के पति विनय सिंह, सरकारी गनर समेत दस लोगों पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

लखनऊ

image

anoop shukla

Dec 30, 2025

Up news, lucknow

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, धनंजय सिंह

मंगलवार को लखनऊ में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लखनऊ में केस दर्ज हुआ है, उनके साथ ही जौनपुर की ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह और उनके गनर के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। बता दें कि मांडवी सिंह जौनपुर में महाराजगंज ब्लॉक की प्रमुख हैं। सोमवार 29 दिसंबर को उनके पति विनय सिंह लखनऊ में ही सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में स्वास्तिका सिटी कॉलोनी के मेन सड़क पर ही दीवार उठा रहे थे। बता दें कि इसी इलाके में बाहुबली धनंजय सिंह और कोडीन कफ सिरप मामले में जेल भेजे गए बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की आलीशान कोठी है।

सड़क पर दीवाल उठाने का विरोध, आरोपी विनय भड़का

सड़क पर उठा रहे दीवाल का कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया तो विनय सिंह ने धनंजय सिंह को फोन लगा दिया, गरमा गर्मी के बीच लोगों ने धनंजय सिंह से बात करने से मना कर दिया। इस पर विनय के साथ आए लोग रायफल दिखाने लगे जिस पर कालोनीवासियों ने तगड़ा विरोध किया, इस पर विनय सिंह भड़क उठा और ईंट उठा कर लोगों को मारने दौड़ पड़ा। उसने गनर से बोला- राइफल निकालो ,इसके बाद कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई।

पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर धनंजय सिंह समेत कई पर मुकदमा दर्ज

मंगलवार को कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर से मुलाकात की और उस दिन की घटना का वीडियो सौंपा। कमिश्नर के आदेश पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विनय सिंह और 8-10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने केवल आरोपी विनय सिंह की शिकायत पर कॉलोनी वालों पर FIR दर्ज की थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने भी इसे लेकर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस विवाद में एक बार फिर पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम जुड़ने के बाद राजनीति गर्म हो गई है।

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

