बाहुबली धनंजय सिंह पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज…करीबी ने पूर्व सांसद के नाम पर कालोनीवासियों को धमकाया

मंगलवार को कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर से मुलाकात की और उस दिन की घटना का वीडियो सौंपा। कमिश्नर के आदेश पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विनय सिंह और 8-10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने केवल आरोपी विनय सिंह की शिकायत पर कॉलोनी वालों पर FIR दर्ज की थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने भी इसे लेकर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस विवाद में एक बार फिर पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम जुड़ने के बाद राजनीति गर्म हो गई है।