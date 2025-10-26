Patrika LogoSwitch to English

एक्सप्रेस-वे पर 90 की रफ्तार में चल रही बस का बम की तरह ब्लास्ट हुआ टायर! बन गई आग का गोला, अंदर बैठे थे 40 यात्री

Bus Tyre Burst: एक्सप्रेस-वे पर 90 की रफ्तार में भाग रही बस का बम की तरह टायर ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। बस में 40 यात्री सवार थे।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 26, 2025

speeding bus on lucknow agra expressway had tyre explode like bomb

एक्सप्रेस-वे पर 90 की रफ्तार में चल रही बस का बम की तरह ब्लास्ट हुआ टायर। फोटो सोर्स-Ai

Bus Tyre Burst: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर रविवार तड़के एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से गोंडा जा रही एक AC बस का अचानक टायर फट गया। जिसके कारण बस में आग लग गई। गनीमत रही की बस में सवार सभी 40 यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बस का टायर फटा

आग इतनी भयंकर थी कि उठता धुआं 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। मौके पर मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बस बनी आग का गोला

हादसा सुबह करीब साढ़े 4 बजे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास हुआ। राहत की बात ये है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी बस

यात्रियों की माने तो बस की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसी दौरान अचानक पीछे का टायर फट गया। कुछ ही सेकंड में धुआं उठने लगा और चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस रोक दी। सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतार लिया गया। थोड़ी ही देर में बस में आग भड़क उठी। जिसके बाद यात्रियों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी।

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

सूचना मिलते ही दरोगा मोबीन अली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर का कहना है कि आग लगने का प्रारंभिक कारण तकनीकी खराबी माना जा रहा है।

Updated on:

26 Oct 2025 10:52 am

Published on:

26 Oct 2025 10:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / एक्सप्रेस-वे पर 90 की रफ्तार में चल रही बस का बम की तरह ब्लास्ट हुआ टायर! बन गई आग का गोला, अंदर बैठे थे 40 यात्री

