एक्सप्रेस-वे पर 90 की रफ्तार में चल रही बस का बम की तरह ब्लास्ट हुआ टायर! बन गई आग का गोला, अंदर बैठे थे 40 यात्री

यात्रियों की माने तो बस की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसी दौरान अचानक पीछे का टायर फट गया। कुछ ही सेकंड में धुआं उठने लगा और चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस रोक दी। सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतार लिया गया। थोड़ी ही देर में बस में आग भड़क उठी। जिसके बाद यात्रियों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी।