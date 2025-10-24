Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

फरमान: ‘वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट’ दिखाओगे तो ही एडमिशन पाओगे; 13 साल की बच्ची का नहीं हुआ दाखिला

Crime News: 13 साल की बच्ची के परिजनों से ‘वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट’ मांगी गई। मदरसा प्रबंधन द्वारा इस मांग पर आपत्ति जताने पर बच्ची के परिजनों को अपमानित किया गया।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Harshul Mehra

Oct 24, 2025

parents asked to provide virginity test report madrasa in moradabad

एडमिशन से पहले ‘वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट’ दिखाओ। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: यूपी के मुरादाबाद जिले में चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जहां, पाकबड़ा थाना इलाके के जामिया असानुल बनात गर्ल्स कॉलेज (मदरसा) पर 13 साल की छात्रा के परिजनों से उसकी ‘वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट’ जमा करने की मांग करने का आरोप है। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें मदरसा परिसर से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही उनसे अभद्र व्यवहार भी किया गया।

SSP को दी गई लिखित शिकायत

बच्ची के पिता मोहम्मद यूसुफ ने मामले को लेकर SSP मुरादाबाद से लिखित शिकायत की है। शिकायत में पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मर्यादा का अपमान किया गया। यूसुफ ने पुलिस को वह ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) फॉर्म भी दिखाया, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट लाने की बात लिखी हुई है।

बच्ची के परिजनों को किया गया अपमानित

मदरसा प्रबंधन द्वारा इस मांग पर आपत्ति जताने पर बच्ची के परिजनों को अपमानित किया गया। खबर फैलने के बाद से इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। समाज के लोगों का कहना है कि ऐसी मांग अवैध है और नाबालिग छात्रा की गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन है।

मामले में SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने क्या कहा?

पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि किसी भी शैक्षणिक संस्था को इस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग करने का अधिकार नहीं है। जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।पीड़ित परिवार का कहना है कि इस घटना से बच्ची मानसिक रूप से आहत हुई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिससे भविष्य में अन्य छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो।

Updated on:

24 Oct 2025 11:51 am

Published on:

24 Oct 2025 11:50 am

