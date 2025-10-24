फरमान: ‘वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट’ दिखाओगे तो ही एडमिशन पाओगे; 13 साल की बच्ची का नहीं हुआ दाखिला

एडमिशन से पहले ‘वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट’ दिखाओ। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: यूपी के मुरादाबाद जिले में चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जहां, पाकबड़ा थाना इलाके के जामिया असानुल बनात गर्ल्स कॉलेज (मदरसा) पर 13 साल की छात्रा के परिजनों से उसकी ‘वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट’ जमा करने की मांग करने का आरोप है। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें मदरसा परिसर से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही उनसे अभद्र व्यवहार भी किया गया।
बच्ची के पिता मोहम्मद यूसुफ ने मामले को लेकर SSP मुरादाबाद से लिखित शिकायत की है। शिकायत में पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मर्यादा का अपमान किया गया। यूसुफ ने पुलिस को वह ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) फॉर्म भी दिखाया, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट लाने की बात लिखी हुई है।
मदरसा प्रबंधन द्वारा इस मांग पर आपत्ति जताने पर बच्ची के परिजनों को अपमानित किया गया। खबर फैलने के बाद से इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। समाज के लोगों का कहना है कि ऐसी मांग अवैध है और नाबालिग छात्रा की गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन है।
पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि किसी भी शैक्षणिक संस्था को इस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग करने का अधिकार नहीं है। जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।पीड़ित परिवार का कहना है कि इस घटना से बच्ची मानसिक रूप से आहत हुई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिससे भविष्य में अन्य छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो।
