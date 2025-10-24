फरमान: ‘वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट’ दिखाओगे तो ही एडमिशन पाओगे; 13 साल की बच्ची का नहीं हुआ दाखिला

पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि किसी भी शैक्षणिक संस्था को इस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग करने का अधिकार नहीं है। जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।पीड़ित परिवार का कहना है कि इस घटना से बच्ची मानसिक रूप से आहत हुई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिससे भविष्य में अन्य छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो।