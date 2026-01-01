UP Weather Alert: नए साल पर यूपी में बदलेगा मौसम, 17 जिलों में बारिश तो 37 में घने कोहरे का खतरा!

UP Weather Alert Rain:उत्तर प्रदेश में नए साल 2026 की शुरुआत मौसम की मार के साथ होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने एक जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि पूर्वी यूपी और तराई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जारी ठंड और कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की जा रही है।