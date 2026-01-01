1 जनवरी 2026,

गुरुवार

मुरादाबाद

UP Weather Alert: नए साल पर यूपी में बदलेगा मौसम, 17 जिलों में बारिश तो 37 में घने कोहरे का खतरा!

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत मौसम के बदलते मिजाज के साथ होने जा रही है। 17 जिलों में बारिश और 37 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 01, 2026

up weather alert rain fog aqi train flight

नए साल पर यूपी में बदलेगा मौसम | Image Source - Pexels

UP Weather Alert Rain:उत्तर प्रदेश में नए साल 2026 की शुरुआत मौसम की मार के साथ होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने एक जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि पूर्वी यूपी और तराई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जारी ठंड और कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की जा रही है।

घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित

मुरादाबाद मंडल समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। हाईवे और शहरी सड़कों पर यातायात धीमा हो गया है, वहीं ट्रेनों और बस सेवाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ा है।

37 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

मौसम विभाग ने घने कोहरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करें और पूरी सतर्कता बरतें। खासतौर पर सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है।

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार अगले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में अस्थिरता बढ़ेगी। एक जनवरी को पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि तराई क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। इसके प्रभाव से 2 जनवरी से पूर्वी यूपी में कोहरे की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद जताई गई है।

तापमान में बढ़ोतरी से ठंड से मिलेगी राहत

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले चार दिनों में दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे प्रदेश में कोल्ड-डे जैसी स्थितियों में एक जनवरी से कमजोरी आने की संभावना है और ठंड से कुछ राहत मिल सकती है।

कोहरे की मार से ट्रेनें और फ्लाइट सेवाएं बाधित

घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल और विमान सेवाओं पर पड़ा है। वाराणसी में कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें 3 से 11 घंटे तक देरी से पहुंचीं। स्वतंत्रता सेनानी, शिवगंगा, सद्भावना एक्सप्रेस और वंदेभारत ट्रेन भी विलंबित रहीं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाली दो फ्लाइट्स निरस्त करनी पड़ीं, जबकि चेन्नई से आने वाला एक विमान लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया।

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

Updated on:

01 Jan 2026 04:22 pm

Published on:

01 Jan 2026 04:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather Alert: नए साल पर यूपी में बदलेगा मौसम, 17 जिलों में बारिश तो 37 में घने कोहरे का खतरा!

