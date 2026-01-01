बातों में खोईं दो बहनें, पल भर में उजड़ गया परिवार, ट्रेन से कटकर सगी बहनों का दर्दनाक अंत; गांव में मचा हाहाकार

Two sisters killed by train Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक ऐसा हादसा सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। भोजपुर थाना क्षेत्र के बीजना-चकबेगमपुर रेलवे ट्रैक पर दो सगी बहनों की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बहनें खेत से घर लौट रही थीं और रोज़ की तरह रेलवे ट्रैक पार कर रही थीं, लेकिन यह सफर उनका आखिरी सफर बन गया।