धें….चांटे ही चांटे….; एक बार फिर बदनाम हुई खाकी; कारोबारी के ड्राइवर को जमकर पीटा

कारोबारी के ड्राइवर को पुलिसकर्मी ने जमकर पीटा। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: आगरा के खंदारी इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी ने एक कारोबारी के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। कार में लगे कैमरे में कैद हुई मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जिसके बाद कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।
यह घटना कुंदन सोप के मालिक और दयालबाग निवासी ब्रजेश तिवारी के ड्राइवर राजन से जुड़ी है। तिवारी के अनुसार, उनके ड्राइवर को सबसे पहले मंगलवार को खंदारी पुलिस चौकी के प्रभारी सुमित मलिक ने रोका। वह बापू नगर के पास चेकिंग कर रहे थे। मलिक ने खिड़कियों पर लगे काले शीशों पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की धमकी दी।
जिसके बाद ड्राइवर ने तिवारी को फोन किया। ड्राइवर को फोन पर बात करता देख गुस्से में, मलिक ने उसे बाहर खींच लिया और उसकी पिटाई की। बाद में तिवारी ने इंस्पेक्टर (हरि पर्वत) नीरज कुमार शर्मा से शिकायत की, जिन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
हालांकि, गुरुवार शाम को राजन को उसी जगह पर फिर से रोका गया। इस दौरान वह अपने मालिक की एक अन्य कार चला रहा था। इस दौरान चौकी प्रभारी ने कथित तौर पर गालियां दीं और कहा, "शिकायत करते रहते हो, अब दिखाता हूं।"
इसके बाद राजन ने अपने मोबाइल फोन पर घटना की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन मलिक ने कथित तौर पर उसे थप्पड़ मारा और फुटेज डिलीट करने के लिए मजबूर किया। बाद में जब तिवारी मौके पर पहुंचे, तो अधिकारी ने दावा किया कि ड्राइवर ने उनके साथ बदसलूकी की थी।
तिवारी ने कार के डैशकैम फुटेज की जांच की, जिसमें कथित तौर पर एक कांस्टेबल कार में घुसकर ड्राइवर के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा था। घटना के बाद, आगरा पुलिस ने एक बयान में कहा, "इस मामले में संबंधित पुलिसकर्मी को तुरंत निलंबित कर दिया गया है।
