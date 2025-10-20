धें….चांटे ही चांटे….; एक बार फिर बदनाम हुई खाकी; कारोबारी के ड्राइवर को जमकर पीटा

यह घटना कुंदन सोप के मालिक और दयालबाग निवासी ब्रजेश तिवारी के ड्राइवर राजन से जुड़ी है। तिवारी के अनुसार, उनके ड्राइवर को सबसे पहले मंगलवार को खंदारी पुलिस चौकी के प्रभारी सुमित मलिक ने रोका। वह बापू नगर के पास चेकिंग कर रहे थे। मलिक ने खिड़कियों पर लगे काले शीशों पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की धमकी दी।