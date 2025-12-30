एसआई बोली – इंस्पेक्टर ने नाम हटाने के लिए एक लाख रुपए लिए, मुझे कुछ नहीं दिया, जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर 

Agra crime news आगरा में महिला सब इंस्पेक्टर और पीड़िता का एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। जिसमें पीड़िता विवेचक महिला सब इंस्पेक्टर से कह रही है कि आपने चार्जशीट लगा दिया और मुझे बताया भी नहीं, आरोपियों के नाम भी हटा दिए गए। इस पर महिला सब-इंस्पेक्टर बोलती है कि चार्जशीट के विषय में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। बातचीत में महिला सब इंस्पेक्टर यह भी कहती है कि इंस्पेक्टर ने ऐसी की तैसी कर दी। मुझे बिना बताए चार्जशीट लगा दिया। तुम परेशान मत हो, दूसरा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजूंगी। वायरल ऑडियो की जांच ‌‌अपर पुलिस आयुक्त को दी गई। जांच में महिला सब इंस्पेक्टर की बातें झूठी पाई गई। मामला एत्मादपुर थाना क्षेत्र का है।