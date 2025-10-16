Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

पहले पीटा और फिर मुंडवा दिए आधे बाल और आधी मूंछें; क्या है ‘तालिबानी सजा’ की वजह

Crime News: पहले शख्स को जमकर पीटा गया और फिर उसके आधे बाल और आधी मूंछें काट दी गई। जानिए, क्या है 'तालिबानी सजा' की वजह?

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Oct 16, 2025

prayagraj news crime man trying to escape after snatching mobile

पहले पीटा और फिर मुंडवा दिए आधे बाल और आधी मूंछें। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: प्रयागराज के नैनी इलाके में कॉटन मिल तिराहे के पास बुधवार को एक हैरान करने वाली घटना हुई। ई-रिक्शा से सफर कर रही युवती का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की।

आधा सिर और आधी मूंछ को मुंडवाया

भीड़ ने ना सिर्फ आरोपी की पिटाई की बल्कि नाई बुलाकर उसका आधा सिर और आधी मूंछ को भी मुंडवा दिया। मौका मिलते ही आरोपी वहां से भाग निकला। मामले का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्रयागराज में शख्स की जमकर पिटाई

पुलिस की माने तो युवती फोन पर बात करते हुए ई-रिक्शा से शंकरढाल की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवार युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया। युवती के शोर मचाने पर राहगीरों और स्थानीय लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। मोबाइल वापस लेकर युवती को सौंपा गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और सजा के तौर पर नाई से सिर के आधे बाल और आधी मूंछें उतरवा दीं।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

इस बीच किसी ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इंस्पेक्टर नैनी बृज किशोर गौतम ने कहा कि फिलहाल ऐसी किसी घटना की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज की टीम नहीं करती है।

