पहले पीटा और फिर मुंडवा दिए आधे बाल और आधी मूंछें; क्या है ‘तालिबानी सजा’ की वजह

पुलिस की माने तो युवती फोन पर बात करते हुए ई-रिक्शा से शंकरढाल की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवार युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया। युवती के शोर मचाने पर राहगीरों और स्थानीय लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। मोबाइल वापस लेकर युवती को सौंपा गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और सजा के तौर पर नाई से सिर के आधे बाल और आधी मूंछें उतरवा दीं।