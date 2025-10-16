पहले पीटा और फिर मुंडवा दिए आधे बाल और आधी मूंछें; क्या है ‘तालिबानी सजा’ की वजह

पहले पीटा और फिर मुंडवा दिए आधे बाल और आधी मूंछें। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: प्रयागराज के नैनी इलाके में कॉटन मिल तिराहे के पास बुधवार को एक हैरान करने वाली घटना हुई। ई-रिक्शा से सफर कर रही युवती का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की।
भीड़ ने ना सिर्फ आरोपी की पिटाई की बल्कि नाई बुलाकर उसका आधा सिर और आधी मूंछ को भी मुंडवा दिया। मौका मिलते ही आरोपी वहां से भाग निकला। मामले का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पुलिस की माने तो युवती फोन पर बात करते हुए ई-रिक्शा से शंकरढाल की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवार युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया। युवती के शोर मचाने पर राहगीरों और स्थानीय लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। मोबाइल वापस लेकर युवती को सौंपा गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और सजा के तौर पर नाई से सिर के आधे बाल और आधी मूंछें उतरवा दीं।
इस बीच किसी ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इंस्पेक्टर नैनी बृज किशोर गौतम ने कहा कि फिलहाल ऐसी किसी घटना की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज की टीम नहीं करती है।
