कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

SP बागपत सूरज राय का मामले को लेकर कहना है कि घटना को सुलझाने के लिए 7 टीमों का गठन किया गया। फील्ड यूनिट ने फिंगरप्रिंट और DNA साक्ष्य जुटाए। पुलिस की 7 टीमों ने मात्र 6 घंटे में वीडियो को देखते हुए 2 संदिग्धों को चिन्हित किया। बाल अपराधियों ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी छात्र मौलवी से मस्जिद में तालीम हासिल करते थे। दोनों ही मौलवी की पिटाई से नाराज थे। इसी वजह से उन्होंने घटना का अंजाम दिया। नाबालिग आरोपियों की निशानदेही पर हथोड़ा और एक छुरी को बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।