बागपत

कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

Triple Murder Case Update: सोते-सोते ही 2 नाबालिग बच्चियों समेत उनकी मां पर हथोड़े से हमला कर दिया गया। जानिए, ट्रिपल मर्डर केस में क्या अपडेट सामने आया है?

2 min read

बागपत

image

Harshul Mehra

Oct 12, 2025

Triple Murder Case Update

बागपत में सोते-सोते ही 2 नाबालिग बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा। फोटो सोर्स-Ai

Triple Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 नाबालिग छात्रों ने मौलवी से पिटाई का खौफनाक बदला लिया। छात्रों ने मौलवी के परिवार को सोते समय मस्जिद के एक कमरे में तड़पा-तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया।

बागपत ट्रिपल मर्डर केस अपडेट

बताया जा रहा है कि दोनों छात्रों ने मौलवी की दोनों बेटियों को मारकर चारपाई पर डाल दिया। इसके बाद मौलवी की पत्नी पर हमला किया और उनके शव को फर्श पर फेंक दिया। पूरा मामला बागपत के गांगनौली गांव की एक मस्जिद का है।

नींद में किया हथोड़े से हमला

पुलिस की माने तो मौलवी ने दोनों छात्रों की पिटाई की थी। जिसके बाद दोनों छात्रों ने गुस्से में मौलवी इब्राहीम की पत्नी इसराना और उसकी दोनों बच्चियों सोफिया और सुम्या को मौत की नींद सुलाकर भयानक बदला लिया। आरोपी नाबालिग छात्रों ने मौलवी की पत्नी और दो बेटियों पर सोते हुए छुरी और हथोड़े से वार किया और उनकी हत्या कर दी।

6 घंटे में बागपत ट्रिपल मर्डर केस सुलझा

मात्र 6 घंटे में बागपत पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर को सुलझाया है। मामले की शुरुआती जांच के लिए DIG कलानिधि नैथानी, SP सूरज राय, एडिशनल SP और बड़ौत CO सहित भारी पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंचा था।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

SP बागपत सूरज राय का मामले को लेकर कहना है कि घटना को सुलझाने के लिए 7 टीमों का गठन किया गया। फील्ड यूनिट ने फिंगरप्रिंट और DNA साक्ष्य जुटाए। पुलिस की 7 टीमों ने मात्र 6 घंटे में वीडियो को देखते हुए 2 संदिग्धों को चिन्हित किया। बाल अपराधियों ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी छात्र मौलवी से मस्जिद में तालीम हासिल करते थे। दोनों ही मौलवी की पिटाई से नाराज थे। इसी वजह से उन्होंने घटना का अंजाम दिया। नाबालिग आरोपियों की निशानदेही पर हथोड़ा और एक छुरी को बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

गलतफहमी के चलते उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! दलित की हत्या मामले में पत्नी-पिता और बहन ने क्या कहा?
रायबरेली
image

Published on:

12 Oct 2025 12:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महिला पुलिस ने बहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में लंगड़ा कर किया गिरफ्तार

बागपत

धरी की धरी रह गई बर्थडे पार्टी; जन्मदिन से पहले आया 'मरणदिन', पहले पति को छोड़ आई नेपाली पत्नी ने 3 बच्चों के साथ क्यों…

UP Crime
बागपत

3 मासूम बच्चों की पड़ी थी लाश, फंदे से लटकी थी पत्नी…कमरे का दृश्य देख बदहवास हुआ पति, परिजनों में मचा कोहराम

Up news, bagpat
बागपत

Baghpat News: एसपी के आदेश पर हुई परीक्षा, नकल करते पकड़े गए कोतवाल, पुलिस की साख पर उठे सवाल

baghpat police exam cheating viral video
बागपत

तभी मिलेगी थानेदारी और चौकी इंचार्जीं… जब परीक्षा में आएंगे अव्वल, बागपत SP का अनूठा प्रयोग

बागपत
