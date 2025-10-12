कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

बागपत में सोते-सोते ही 2 नाबालिग बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा। फोटो सोर्स-Ai
Triple Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 नाबालिग छात्रों ने मौलवी से पिटाई का खौफनाक बदला लिया। छात्रों ने मौलवी के परिवार को सोते समय मस्जिद के एक कमरे में तड़पा-तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया।
बताया जा रहा है कि दोनों छात्रों ने मौलवी की दोनों बेटियों को मारकर चारपाई पर डाल दिया। इसके बाद मौलवी की पत्नी पर हमला किया और उनके शव को फर्श पर फेंक दिया। पूरा मामला बागपत के गांगनौली गांव की एक मस्जिद का है।
पुलिस की माने तो मौलवी ने दोनों छात्रों की पिटाई की थी। जिसके बाद दोनों छात्रों ने गुस्से में मौलवी इब्राहीम की पत्नी इसराना और उसकी दोनों बच्चियों सोफिया और सुम्या को मौत की नींद सुलाकर भयानक बदला लिया। आरोपी नाबालिग छात्रों ने मौलवी की पत्नी और दो बेटियों पर सोते हुए छुरी और हथोड़े से वार किया और उनकी हत्या कर दी।
मात्र 6 घंटे में बागपत पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर को सुलझाया है। मामले की शुरुआती जांच के लिए DIG कलानिधि नैथानी, SP सूरज राय, एडिशनल SP और बड़ौत CO सहित भारी पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंचा था।
SP बागपत सूरज राय का मामले को लेकर कहना है कि घटना को सुलझाने के लिए 7 टीमों का गठन किया गया। फील्ड यूनिट ने फिंगरप्रिंट और DNA साक्ष्य जुटाए। पुलिस की 7 टीमों ने मात्र 6 घंटे में वीडियो को देखते हुए 2 संदिग्धों को चिन्हित किया। बाल अपराधियों ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी छात्र मौलवी से मस्जिद में तालीम हासिल करते थे। दोनों ही मौलवी की पिटाई से नाराज थे। इसी वजह से उन्होंने घटना का अंजाम दिया। नाबालिग आरोपियों की निशानदेही पर हथोड़ा और एक छुरी को बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बागपत
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग