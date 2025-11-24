शादी के मंडप में पहुंचने से पहले दूल्हे की मौत, दुल्हन हुई बेहोश, दो परिवारों में मचा कोहराम

डॉ. सुबोध बिनौली क्षेत्र के पिछोकरा गांव के रहने वाले थे। उनके पिता और बड़े भाई भी डॉक्टर हैं। बहनें पढ़ाई कर रही हैं। छह महीने पहले उनकी शादी नेहा से तय हुई थी। और पूरे परिवार में उत्साह था। लेकिन रविवार रात हुई इस घटना ने सभी सपने तोड़ दिए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारातियों के स्वागत की तैयारी चल रही थी। डीजे की धुन पर नाच-गाना हो रहा था। तभी कुछ ही सेकंडों में खुशियां मातम में बदल गईं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौका देखकर फरार हो गया।