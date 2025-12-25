26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बागपत

प्रेमिका के सिर में तमंचे से ठायं…ठायं, फिर फंदे से लटककर दे दी जान; दो साल से चल रहा था अफेयर

बागपत के एक गांव में दो साल के प्रेम संबंध का खौफनाक अंत हुआ। प्रेमी ने घर के बाहर झाड़ू लगा रही प्रेमिका की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। फिर खुद फांसी लगा ली। जानिए विवाद की पूरी कहानी, जिसने सबको हिला दिया।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Mahendra Tiwari

Dec 25, 2025

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बागपत जिले के बावली गांव में प्रेम संबंध का एक दर्दनाक अंत सामने आया। युवक ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह हुई इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजन सदमे में हैं।

बागपत जिले के बड़ौत थाना क्षेत्र के बावली गांव की है। बताया जाता है कि गांव के रहने वाले राजेश का 22 वर्षीय बेटा सतनाम और इसी गांव के लख्मी की 21 वर्षीय बेटी गुड्डन के बीच पिछले करीब दो साल से प्रेम संबंध था। दोनों के घरों की दूरी महज 50 मीटर थी। इसी नजदीकी के चलते दोनों में बातचीत और मिलना-जुलना होता था। इस रिश्ते को लेकर पहले भी गांव और परिवार में विवाद हो चुका था।

घर के बाहर झाड़ू लगा रही प्रेमिका को प्रेमी ने मारी गोली

घटना वाले दिन सुबह सतनाम अपने घर से निकलकर गुड्डन के घर पहुंचा। उस समय गुड्डन घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। बहस बढ़ने पर सतनाम ने अचानक कमर से तमंचा निकाला और गुड्डन के सिर पर गोली चला दी। गोली उसकी कनपटी को चीरते हुए निकल गई। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी।

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

फायरिंग के बाद सतनाम वहां से भागकर अपने घर पहुंच गया। आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। गुड्डन के पिता उस समय ड्यूटी पर थे। मां खेत गई हुई थी। पड़ोसियों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। गंभीर हालत में गुड्डन को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

30 मिनट बाद घर के आंगन में प्रेमी ने लगाई फांसी

इधर, घटना के करीब आधे घंटे बाद खबर मिली कि सतनाम ने अपने ही घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ से फांसी लगा ली है। परिजन उसे तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। सतनाम खेती-किसानी करने वाले परिवार से था। कुछ समय पहले ही पंजाब से काम छोड़कर घर आया था।

पुलिस पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से कर रही जांच

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। युवक ने पहले युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

Updated on:

26 Dec 2025 09:28 am

Published on:

25 Dec 2025 04:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / प्रेमिका के सिर में तमंचे से ठायं…ठायं, फिर फंदे से लटककर दे दी जान; दो साल से चल रहा था अफेयर

