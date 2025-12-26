दो मौतों से मचा कोहराम: युवक का खौफनाक कदम, युवती के सर पर मारी गोली, स्वयं फांसी पर झूला

Baghpat murder and suicide बागपत में पंजाब के ईंट भट्ठे में काम करने वाले युवक ने लड़की के सर में गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने स्वयं को भी गोली मारने का प्रयास किया। लेकिन गोली तमंचे में ही फंस गई। फिर उसने अपने घर के पास लगे नीम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों के ही घरों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने दोनों ही घटनास्थलों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फील्ड यूनिट को साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। घटना बड़ौत थाना क्षेत्र की है।