बागपत

दो मौतों से मचा कोहराम: युवक का खौफनाक कदम, युवती के सर पर मारी गोली, स्वयं फांसी पर झूला

Baghpat murder and suicide बागपत में हुई हृदयविदारक घटना में एक युवक ने युवती के सर पर गोली मार दी और स्वयं भी फांसी के फंदे पर लटक गया। पुलिस अधीक्षक ने घटना की जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Narendra Awasthi

Dec 26, 2025

घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Baghpat murder and suicide बागपत में पंजाब के ईंट भट्ठे में काम करने वाले युवक ने लड़की के सर में गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने स्वयं को भी गोली मारने का प्रयास किया। लेकिन गोली तमंचे में ही फंस गई। फिर उसने अपने घर के पास लगे नीम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों के ही घरों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने दोनों ही घटनास्थलों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फील्ड यूनिट को साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। घटना बड़ौत थाना क्षेत्र की है।

दुकान सामान लेने जा रही थी गुड्डन

उत्तर प्रदेश के बड़ौत थाना क्षेत्र के महावतपुर बावली गांव में निवासी सतनाम कटारिया पंजाब के ईंट भट्ठे में काम करता था, जो कुछ दिन पहले ही गांव आया था। गांव की ही रहने वाली 20 वर्षीय गुड्डन को उस समय गोली मार दी जब वह सामान लेने के लिए दुकान जा रही थी। गोली गुड्डन के सिर पर लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ी।

गोली तमंचे में ही फंस गई

सतनाम ने खुद को भी गोली मारने का प्रयास किया।लेकिन गोली तमंचे में ही फंस गई। मौत का जुनून सतनाम के सर पर चढ़ कर रहा था। उसने अपने घर के पास लगे नीम के पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही गुड्डन और सतनाम के घरों में कोहराम मच गया।

चार बहनों में सबसे छोटी थी गुड्डन

परिजनों के अनुसार गुड्डन के पिता लक्ष्मी बड़ौत कोतवाली में चौकीदार हैं। घटना के समय वे ड्यूटी पर चले गए थे और मां खेत पर काम करने के लिए गई थी। गुड्डन चार बहनों में से छोटी थी। उसके भाई की भी शादी हो चुकी थी। जो अपने ससुराल गया था। सभी बहनों की भी शादी हो चुकी थी। घटना के समय गुड्डन की भाभी घर में थी।

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक?

सूचना पाकर मौके पर बड़ौत थाना पुलिस पहुंच गई। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। दोनों ही घटनास्थलों से साक्ष्य एकत्र किए। बताया गया कि सतनाम गुड्डन से एकतरफा प्यार करता था। जिस पर शादी का दबाव भी बना रहा था। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि लड़की को सीएचसी बड़ौत में डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। फील्ड यूनिट ने घटनास्थलों से साक्ष्य एकत्र किए हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

26 Dec 2025 08:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / दो मौतों से मचा कोहराम: युवक का खौफनाक कदम, युवती के सर पर मारी गोली, स्वयं फांसी पर झूला

बागपत

उत्तर प्रदेश

