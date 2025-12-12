12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

बागपत में ट्रेन पलटने की साजिश! ट्रैक पर रखा लोहे का पाइप, जानिए कैसे बची ट्रेन

UP News : लोको पायलट ने एमरजेंसी ब्रेक लगाकर घटना टाल दी। ट्रैक पर रखे लोहे के पाइप को उठाकर अपने केबिन में रख लिया। अब पुलिस जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Shivmani Tyagi

Dec 12, 2025

Train

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP News : उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रेन पलटने की साजिश सामने आई है। यहां रेलवे ट्रैक पर लोहे का पाइप रख दिया गया लेकिन यह साजिश उस वक़्त नाकाम हो गई जब लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन यानी मालगाड़ी को रोक लिया। असामाजिक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर करीब 10 फीट लंबा और 3 इंच मोटा लोहे का एक पाइप रख दिया था। यहां से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी के लोको पायलट ने दूर से ही देख लिया कि ट्रैक पर कुछ रखा है और समय रहते मालगाड़ी को रोक लिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है।

दिल्ली-सहारनपुर रेलवे ट्रैक की घटना

घटना को दिल्ली - सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर अंजाम दिया गया। एक मालगाड़ी जो कोयले से भरी हुई थी वह दिल्ली से चलकर सहारनपुर आ रही थी। इसे पंजाब जाना था। शाम करीब पोने आठ बजे बावली गांव के पास लोको पायलट ने देखा कि रेलवे ट्रैक पर कुछ रखा हुआ है। यह देखते ही लोको पायलट सुभाष चंद्र ने इमरजेंसी ब्रेक लगाना शुरू कर दिए लेकिन वह मालगाड़ी थी तो रुकने में काफी समय लगता है। इसके बावजूद गनीमत रही कि धीरे-धीरे मालगाड़ी रुक गई और इस दुर्घटना से बच गई।

लोको पायलट ने केबिन में रख लिया लोहे का पाइप

इसके बाद लोको पायलट ने इस लोहे के पाइप की फोटो ली और उसे उठाकर केबिन में रख लिया। इस तरह करीब आधे घंटे तक यह मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी रही। लोको पायलट ने इस घटना के करीब आधे घंटे बाद 8:30 बजे कासिमपुर खेड़ी स्टेशन पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और पूरे आस-पास छानबीन की। इस दौरान कोई ऐसा सटीक सुराग हाथ नहीं लगा जिससे यह पता लगाया जा सके कि, किन विकृत मानसिकता के लोगों के पाइप रेलवे ट्रैक पर रखा होगा।

पास में ही किसान के खेत में किया जा रहा था बोरिंग

बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली-सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर इसी तरह से एक लोहे का पाइप रख दिया गया था। उस वक्त भी पायलट की सूझ-बूझ से दुर्घटना टल गई थी। इस मामले में बागपत एसपी सूरज राय का कहना है कि जहां यह दुर्घटना हुई है वहीं पास में स्थित एक खेत में सबमर्सिबल पंप लगाने का एक काम चल रहा है ऐसा लगता है कि कुछ विकल्प मानसिकता के लोगों ने वहीं से कोई पाइप उठाकर रेलवे ट्रैक पर रख दिया है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है जिसका खेत है उससे भी पूछताछ की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया है। जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 10:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / बागपत में ट्रेन पलटने की साजिश! ट्रैक पर रखा लोहे का पाइप, जानिए कैसे बची ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मूवी देखी…क्लब गए फिर डिनर किया, बोला – चलो थोड़ा और घूमा दूं, जंगल में ले जाकर प्रेमिका को मारी गोली

बागपत

बिहार की अर्थव्यवस्था 80 साल के वित्त मंत्री के हाथ में, पढ़िए फाइनेंस मिनिस्टर की शैक्षणिक योग्यता को लेकर प्रभु चावला ने क्या कहा?

बागपत

शादी के मंडप में पहुंचने से पहले दूल्हे की मौत, दुल्हन हुई बेहोश, दो परिवारों में मचा कोहराम

Baghpat news
बागपत

चढ़त के दौरान दूल्हे को ट्रक ने कुचला, बरातियों को पता ही नहीं चला नाचते रहे!

बागपत

छात्र ने ट्रांसफार्मर पकड़ कर किया सुसाइड, 11KV हाईटेंशन लाइन छूते ही हुआ धमाका

बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.