बागपत में ट्रेन पलटने की साजिश! ट्रैक पर रखा लोहे का पाइप, जानिए कैसे बची ट्रेन

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
UP News : उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रेन पलटने की साजिश सामने आई है। यहां रेलवे ट्रैक पर लोहे का पाइप रख दिया गया लेकिन यह साजिश उस वक़्त नाकाम हो गई जब लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन यानी मालगाड़ी को रोक लिया। असामाजिक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर करीब 10 फीट लंबा और 3 इंच मोटा लोहे का एक पाइप रख दिया था। यहां से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी के लोको पायलट ने दूर से ही देख लिया कि ट्रैक पर कुछ रखा है और समय रहते मालगाड़ी को रोक लिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है।
घटना को दिल्ली - सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर अंजाम दिया गया। एक मालगाड़ी जो कोयले से भरी हुई थी वह दिल्ली से चलकर सहारनपुर आ रही थी। इसे पंजाब जाना था। शाम करीब पोने आठ बजे बावली गांव के पास लोको पायलट ने देखा कि रेलवे ट्रैक पर कुछ रखा हुआ है। यह देखते ही लोको पायलट सुभाष चंद्र ने इमरजेंसी ब्रेक लगाना शुरू कर दिए लेकिन वह मालगाड़ी थी तो रुकने में काफी समय लगता है। इसके बावजूद गनीमत रही कि धीरे-धीरे मालगाड़ी रुक गई और इस दुर्घटना से बच गई।
इसके बाद लोको पायलट ने इस लोहे के पाइप की फोटो ली और उसे उठाकर केबिन में रख लिया। इस तरह करीब आधे घंटे तक यह मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी रही। लोको पायलट ने इस घटना के करीब आधे घंटे बाद 8:30 बजे कासिमपुर खेड़ी स्टेशन पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और पूरे आस-पास छानबीन की। इस दौरान कोई ऐसा सटीक सुराग हाथ नहीं लगा जिससे यह पता लगाया जा सके कि, किन विकृत मानसिकता के लोगों के पाइप रेलवे ट्रैक पर रखा होगा।
बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली-सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर इसी तरह से एक लोहे का पाइप रख दिया गया था। उस वक्त भी पायलट की सूझ-बूझ से दुर्घटना टल गई थी। इस मामले में बागपत एसपी सूरज राय का कहना है कि जहां यह दुर्घटना हुई है वहीं पास में स्थित एक खेत में सबमर्सिबल पंप लगाने का एक काम चल रहा है ऐसा लगता है कि कुछ विकल्प मानसिकता के लोगों ने वहीं से कोई पाइप उठाकर रेलवे ट्रैक पर रख दिया है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है जिसका खेत है उससे भी पूछताछ की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया है। जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
