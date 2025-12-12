बागपत में ट्रेन पलटने की साजिश! ट्रैक पर रखा लोहे का पाइप, जानिए कैसे बची ट्रेन

बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली-सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर इसी तरह से एक लोहे का पाइप रख दिया गया था। उस वक्त भी पायलट की सूझ-बूझ से दुर्घटना टल गई थी। इस मामले में बागपत एसपी सूरज राय का कहना है कि जहां यह दुर्घटना हुई है वहीं पास में स्थित एक खेत में सबमर्सिबल पंप लगाने का एक काम चल रहा है ऐसा लगता है कि कुछ विकल्प मानसिकता के लोगों ने वहीं से कोई पाइप उठाकर रेलवे ट्रैक पर रख दिया है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है जिसका खेत है उससे भी पूछताछ की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया है। जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।