चढ़त के दौरान दूल्हे को ट्रक ने कुचला, बरातियों को पता ही नहीं चला नाचते रहे!

बागपत के गांव बिनोली के रहने वाले 25 वर्षीय फिजियो थेरेपिस्ट सुबोध की बारात सरूरपुर कला गांव में गई थी। रात में चढ़त की तैयारी चल रही थी। घोड़ी पर बैठने के कुछ ही देर बाद दूल्हे की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह घोड़ी से उतरा और सहारनपुर बागपत हाईवे पर उल्टी करने लगा। इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी दीक्षित त्यागी ने बताया कि दूल्हा सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आधे बारातियों को इस दुर्घटना का पता ही नहीं चला और वह अपनी धुन में नाचते रहे। पुलिस पहुंचने के बाद पूरा माहौल गमगीन हो गया और शादी की खुशियां गम में बदल गई।