Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

चढ़त के दौरान दूल्हे को ट्रक ने कुचला, बरातियों को पता ही नहीं चला नाचते रहे!

UP News : दूल्हे को ट्रक ने कुचल दिया लेकिन बैंड की आवाज में आधे बारातियों को इस दुर्घटना का पता ही नहीं चला। आधे बाराती नाचते ही रह गए

less than 1 minute read
Google source verification

बागपत

image

Shivmani Tyagi

Nov 24, 2025

UP News यूपी के बागपत में चढ़त के दौरान एक दूल्हे की तबीयत अचानक खराब हो गई। दूल्हा सड़क किनारे उल्टी करने लगा। इसी दौरान एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। इस दर्दनाक दुर्घटना में दूल्हे की मौत हो गई। लेकिन बारातियों को इस दुर्घटना का पता ही नहीं चला और वह नाचते रहे। बाद में जब पुलिस पहुंची तो बारातियों ने देखा कि कोई बात है इसके बाद पूरा जश्न का माहौल मातम में बदल गया और की पुकार मच गई।

फिजियोथैरेपिस्ट था 25 वर्षीय दूल्हा

बागपत के गांव बिनोली के रहने वाले 25 वर्षीय फिजियो थेरेपिस्ट सुबोध की बारात सरूरपुर कला गांव में गई थी। रात में चढ़त की तैयारी चल रही थी। घोड़ी पर बैठने के कुछ ही देर बाद दूल्हे की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह घोड़ी से उतरा और सहारनपुर बागपत हाईवे पर उल्टी करने लगा। इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी दीक्षित त्यागी ने बताया कि दूल्हा सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आधे बारातियों को इस दुर्घटना का पता ही नहीं चला और वह अपनी धुन में नाचते रहे। पुलिस पहुंचने के बाद पूरा माहौल गमगीन हो गया और शादी की खुशियां गम में बदल गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / चढ़त के दौरान दूल्हे को ट्रक ने कुचला, बरातियों को पता ही नहीं चला नाचते रहे!

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

छात्र ने ट्रांसफार्मर पकड़ कर किया सुसाइड, 11KV हाईटेंशन लाइन छूते ही हुआ धमाका

बागपत

Cyber Crime : ऑन लाइन कैब बुक करते हैं तो पढ़ लें ये खबर, देशभर में चल रहा था बड़ा खेल

Bagpat Police
बागपत

चाउमीन के लिए ऐसे टूटे लोग मच गया बवाल… यूपी सरकार के सामूहिक विवाह का वीडियो हो गया वायरल

बागपत

छोटे बच्चों की बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, बिफरे अभिभावकों का स्कूल में हंगामा

बागपत

मासूम को अकेला देख टूट पड़ा शाहरुख! 9 साल की बच्ची के चेहरे और शरीर को दांतों से काटा; दरिंदगी की हदें पार

9 year old girl subjected to brutal attempted rape in baghpat accused shahrukh in police custody crime news up
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.