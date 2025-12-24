पत्नी का कूंच डाला चेहरा, हथौड़ा-छैनी से किया कत्ल, हत्या कर थाने पहुंचा पति

कुछ समय से रमन पाल गाजियाबाद के जलालाबाद में रह रहा था, जबकि उसकी पत्नी संगीता खेकड़ा में अपने ममेरे भाई राजीव के घर पर रहने लगी थी। इसी दौरान संगीता ने बिना पति को बताए शाह गार्डन कॉलोनी वाला मकान राजीव के नाम कर दिया। जब रमन को इस बात की जानकारी हुई तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि संगीता ने बाकी संपत्ति भी राजीव के नाम करने की बात कही। इससे रमन और ज्यादा गुस्से में आ गया।