यूपी के बागपत में तमंचे के बल पर 75 वर्षीय महिला से रेप

पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार घटना बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिस महिला के साथ यह घटना घटी है उसका बड़ा बेटा मेरठ में रहता है और छोटा बेटा गांव में ही रहता है। छोटे बेटा मानसिक रूप से कमजोर है तो वह गांव में इधर-उधर घूमता रहता है। इसी गांव में रहना वाला एक दूसरा परिवार इस महिला की देखभाल करता है। देखभाल करने वाले परिवार का घर महिला के पड़ोस में ही है। आरोपों के अनुसार सोमवार की रात को जब महिला अपने घर पर अकेली थी तो गांव का ही एक युवक जो शराब के नशे में धुत्त था महिला के घर में घुस आया।