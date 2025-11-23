Patrika LogoSwitch to English

बागपत

छात्र ने ट्रांसफार्मर पकड़ कर किया सुसाइड, 11KV हाईटेंशन लाइन छूते ही हुआ धमाका

Tarun Saini transformer suicide Bagpat : बागपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 12वीं के छात्र ने ट्रासफार्मर को पकड़कर सुसाइड कर लिया। छात्र के ट्रांसफार्मर पकड़ते ही एक धमाका हुआ।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 23, 2025

Image Generated by Gemini.

बागपत से एक ह्रदय विदारक घटना सामने आई है। यहां रात 11 बजे एक 12वीं का छात्र चुपचाप घर से निकला। किसी को कुछ पता नहीं था वह कहां जा रहा है। 12वीं का छात्र गली से निकलने के बाद एक नुक्कड़ पर लगे ट्रांसफार्मर के पास जाता है। इसके बाद वह अपने मोबाइल में कुछ देखता है और फिर आगे बढ़ता है। आगे जाकर वह ट्रासफार्मर में लगे तार को पकड़ लेता है। एक धमाका होता है और छात्र आग की लपटों में तब्दील हो जाता है। मौके पर ही उसकी जलकर मौत हो जाती है।

छात्र का नाम तरुण सैनी था। तरुण के पिता रामगोपाल पेंटिंग का काम करते हैं। तरुण अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। घर में मां उमा, छोटी बहन जिया (15) और तरुण ही थे। तरुण दिगंबर जैन इंटर कॉलोनी में इंटर की पढ़ाई कर रहा था। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे की है। रात को पूरा परिवार खाना खाकर सो चुका था। करीब 11 बजे तरुण अचानक उठा और बाहर निकल गया। घर से महज 200 मीटर दूर ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंचा। पहले कुछ देर मोबाइल देखता रहा, फिर जाली फांदकर अंदर घुस गया और तार पकड़ लिया।

प्रत्यक्षदर्शी बोले- हम चिल्लाए, लेकिन…

गली में मौजूद लोगों ने बताया कि हमने तरुण को नुक्कड़ की तरफ जाते देखा, पहले वह कुछ देर तक मोबाइल देखता रहा। लेकिन, थोड़ी देर बाद वह आगे ट्रांसफार्मर की ओर बढ़ा, 'हम चिल्लाए…रुक जा भाई, मत छूना, खतरा है!' लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करंट का जोरदार झटका लगा, ब्लास्ट हुआ और पूरी कॉलोनी की बिजली गुल हो गई।

चाचा बोले- मैंने पूछा तो बोला, फोन पर बात करनी है…

थोड़ी देर बाद तरुण के चाचा उसे ढूंढ़ते हुए इधर आए और बोले, मैंने खुद देखा था तरुण घर से निकला। पूछा तो बोला, बाथरूम जाना है, फोन पर बात करनी है। जब देर तक नहीं लौटा तो मैं ढूंढने निकला। ट्रांसफॉर्मर के पास भीड़ देखी तो पास गया… वहां तरुण जमीन पर झुलसा पड़ा था।'

मां रो-रोकर हो रही बेहोश

परिजन उसे उठाकर दिल्ली के एक अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मां उमा रोते-रोते बार-बार बेहोश हो जा रही थीं। छोटी बहन जिया बस एक ही बात चिल्लाती रही – 'भैया… मुझे अकेला क्यों छोड़ गए?'

रेलवे रोड पुलिस चौकी इंचार्ज नीतू सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखने से साफ लगता है कि तरुण ने जानबूझकर ट्रांसफॉर्मर को छुआ। परिवार अभी सदमे में है, कोई तहरीर नहीं दी है और न ही आत्महत्या की वजह बता पा रहे हैं। पुलिस लगातार परिजनों से बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है।







