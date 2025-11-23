छात्र ने ट्रांसफार्मर पकड़ कर किया सुसाइड, 11KV हाईटेंशन लाइन छूते ही हुआ धमाका

छात्र का नाम तरुण सैनी था। तरुण के पिता रामगोपाल पेंटिंग का काम करते हैं। तरुण अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। घर में मां उमा, छोटी बहन जिया (15) और तरुण ही थे। तरुण दिगंबर जैन इंटर कॉलोनी में इंटर की पढ़ाई कर रहा था। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे की है। रात को पूरा परिवार खाना खाकर सो चुका था। करीब 11 बजे तरुण अचानक उठा और बाहर निकल गया। घर से महज 200 मीटर दूर ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंचा। पहले कुछ देर मोबाइल देखता रहा, फिर जाली फांदकर अंदर घुस गया और तार पकड़ लिया।