लोगों की सुरक्षा करते-करते स्क्रिप्ट लेखक हो गई यूपी पुलिस, आरोपी की जेब में डाला तमंचा-कारतूस और बोली…

Symbolic Image Generated By Gemini
बुलंदशहर के खुर्जा की पुलिस अब लोगों की सुरक्षा को छोड़कर स्क्रिप्ट लिखने का काम कर रही है। खुर्जा पुलिस एक पति-पत्नी के विवाद की सूचना पर पहुंची थी। यहां पुलिस ने आरोपी पति को एक तमंचा और पांच कारतूस दिए, इसके बाद यह भी समझाया क्या बोलना है और क्या नहीं।
इधर आओ…आगे आओ…नाम क्या है तुम्हारा, तेज बताना और बोलना…ये हमारा पति है और तमंचा लेकर घूम रहा है…अब महिला के पति से पुलिसकर्मी बोल रहा है तुम कहना गलती हो गई मेरे से…गलती तो हुई ही है न तुमसे…यही बोलना है कि साहब! गलती हो गई माफ कर दो मुझे। स्क्रिप्ट पूरी हो गई… अब एक्शन होगा। इतने में युवक की पत्नी बोलती है साहब इसे आप क्या छोड़कर जा रहे हो। उधर से आवाज आती है। नहीं रुको…।
अब आगे…क्या हुआ…आपने पुलिस को फोन क्यों किया था। आपका नाम क्या है…पूजा सोलंकी, महिला बोलती है… यह मेरे पति हैं तमंचा लेकर मुझे मारने के लिए घूम रहे हैं। तमंचा कहां है … इसके पास है… तलाशी लो दीवान साहब। तमंचा लेकर घूम रहा है तू। कितनी कारतूस हैं- 5। इसकी जेब में डाल दो…। क्यों ये तमंचा और कारतूस लेकर घूम रहा है तू। ये मेरा घर जंगल में है आत्म सुरक्षा में था ये… अच्छा। क्या नाम है तेरा अजय सोलंकी। उम्र कितनी है तेरी… 30 साल के लगभग। पता है न तुझे ये तमंचा रखना गलत है। आत्मसुरक्षा के लिए रखे हैं साहब।
सूचना के मुताबिक यह वीडियो खुर्जा शहर के नवदुर्गा मंदिर वाले इलाके का है। तीन नवंबर को पति-पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पत्नी ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया।
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। पीड़िता पूजा सोलंकी ने बताया कि उनका पति अक्सर शराब पीकर उनके साथ मारपीट करता है। तीन नवंबर को भी वह नशे में धुत होकर आया और पहले मारपीट की, फिर सिर पर देशी कट्टा तान दिया। पूजा के अनुसार वह हथियार उसके पति का ही है, जिससे वह आए दिन उन्हें डराता-धमकाता रहता है। घटना के बाद पूजा सोलंकी अब अपने मायके में रह रही हैं। डॉ. तेजवीर सिंह एसपी देहात ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।
बड़ी खबरेंView All
बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग