लोगों की सुरक्षा करते-करते स्क्रिप्ट लेखक हो गई यूपी पुलिस, आरोपी की जेब में डाला तमंचा-कारतूस और बोली…

अब आगे…क्या हुआ…आपने पुलिस को फोन क्यों किया था। आपका नाम क्या है…पूजा सोलंकी, महिला बोलती है… यह मेरे पति हैं तमंचा लेकर मुझे मारने के लिए घूम रहे हैं। तमंचा कहां है … इसके पास है… तलाशी लो दीवान साहब। तमंचा लेकर घूम रहा है तू। कितनी कारतूस हैं- 5। इसकी जेब में डाल दो…। क्यों ये तमंचा और कारतूस लेकर घूम रहा है तू। ये मेरा घर जंगल में है आत्म सुरक्षा में था ये… अच्छा। क्या नाम है तेरा अजय सोलंकी। उम्र कितनी है तेरी… 30 साल के लगभग। पता है न तुझे ये तमंचा रखना गलत है। आत्मसुरक्षा के लिए रखे हैं साहब।