हाईवे पर मां-बेटी से रेप करने वाले दरिंदे को उम्रकैद की सजा, 9 साल बाद आया फैसला

घटना 28 जुलाई, 2016 की रात की है। एक परिवार नोएडा से अपने गांव तेरहवीं में शामिल होने जा रहा था। कार में 14 साल की लड़की, उसके पिता, मां, ताई-ताऊ और तहेरा भाई सवार थे। रात 1.30 पर कार बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास पहुंची। इसी दौरान बदमाशों ने कार को रोक लिया। पूरे परिवार को बदमाशों ने खेत में बंधक बना लिया और मां-बेटी को दूसरे खेत में ले गए। 14 साल की बच्ची और मां से बदमाशों ने बारी-बारी से गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी लूटपाट कर निकल गए थे।