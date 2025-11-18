Crime: बुलंदशहर में बड़ी सफलता: पुलिस ने पांच चोरों को गिरफ्तार कर 12 लाख के सोने–चांदी के आभूषण बरामद किए

पुलिस रिकॉर्ड ने इस पूरे गिरोह की असलियत उजागर कर दी। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि गैंग का लीडर बलजीत उर्फ बोबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई थानों में पहले से ही वांछित है। उसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चोरी,आर्म्स एक्ट, अवैध हथियार रखने, घुसपैठ तथा गैंग एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। शेष चार आरोपी-चेतन, महेंद्र, सीताराम और सोनू भी कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं। इनके खिलाफ भी बुलंदशहर जिले में चोरी और आर्म्स एक्ट के 3–3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, यह गैंग लंबे समय से घरों की रेकी कर चोरी की वारदातें अंजाम देता रहा है। दिन में ये लोग मजदूरी या छोटे-मोटे काम करते दिखते थे, जबकि रात में सुनसान मोहल्लों को निशाना बनाते थे।