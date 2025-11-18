BJP जीत की तारीफ पर बवाल: लखनऊ में डेंटिस्ट पर हमला, गाली-गलौज के बीच अंगूठा चबा डाला

हमले का एक बड़ा कारण इससे पहले हुए विवाद से भी जुड़ा है। डॉ. श्रवण का कहना है कि चंद्र प्रकाश बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चला रहा है। वह मरीजों को गलत या अलग दवाइयाँ देता था। इस कारण डॉक्टर ने अपने मरीजों को उसके पास भेजना बंद कर दिया। इसी बात से वह पहले से ही डॉक्टर से नाराज़ था। यह विवाद चुनावी टिप्पणी के बाद हिंसा में बदल गया। डॉक्टर को दूरभाष पर मुकदमा वापस लेने की धमकियाँ। डॉ. श्रवण ने बताया कि आरोपी की ओर से अब राजेश यादव नाम का व्यक्ति फोन कर मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है। इलाके में लोग भी दहशत में हैं क्योंकि मामूली सी बात पर इस तरह की हिंसा अराजकता का संकेत देती है।