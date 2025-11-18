BJP जीत की तारीफ पर बवाल: लखनऊ में डेंटिस्ट पर हमला, गाली-गलौज के बीच अंगूठा चबा डाला

Violence Over Politics (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
Lucknow Shock Dentist Attack: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनावी चर्चा एक डेंटिस्ट के लिए जानलेवा साबित हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर महज एक प्रतिक्रिया देना पड़ोस के मेडिकल स्टोर संचालक को इतना नागवार गुज़रा कि उसने चिकित्सक पर डंडे, ईंट,गुम्मों से हमला कर दिया और गुस्से में डॉक्टर का अंगूठा चबा लिया। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। डॉक्टर ने न सिर्फ हमले में गंभीर चोटें झेली बल्कि अब लगातार धमकियों का भी सामना कर रहे हैं।
मामला चिनहट थाना क्षेत्र के मल्हौर स्थित निजामपुर का है, जहां डेंटिस्ट डॉ. श्रवण कुमार तिवारी ‘सौर्य डेंटल क्लिनिक’ चलाते हैं। शनिवार शाम वह रोज़ की तरह क्लिनिक बंद करके बाहर निकले तो पास के परिचित से बिहार चुनाव परिणामों पर सामान्य बातचीत होने लगी। उनके परिचित ने कहा “बिहार में BJP की सीटें अच्छी आई हैं। इसके जवाब में डॉक्टर श्रवण ने शांति से कहा कि “जो मेहनत करता है, वही आगे बढ़ता है। BJP ने मेहनत की और जीत मिली। इतना कहना ही बगल की मेडिकल शॉप चलाने वाले चंद्र प्रकाश यादव को बेहद बुरा लग गया। वह दुकान के अंदर से ही गालियां देने लगा। पहले डॉक्टर ने अनसुना किया, लेकिन बात बढ़ती ही चली गई।
डॉ. श्रवण के मुताबिक, चंद्र प्रकाश दुकान से बाहर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भद्दी गालियां देने लगा। जब डॉक्टर ने विरोध किया।योगी और मोदी ने आपका क्या बिगाड़ा है,गाली क्यों दे रहे हैं, तो चंद्र प्रकाश और भड़क उठा। इसी दौरान डॉक्टर के साथ खड़े टेलर ने भी आपत्ति जताई। इससे चंद्र प्रकाश गुस्से से उबल पड़ा और दुकान के अंदर जाकर लाठी/डंडा उठाकर बाहर आ गया।
हमले का विवरण सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसने आते ही पेट पर जोर से डंडा मारा। फिर पैर पर दोबारा वार किया। खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ आगे किया, तभी मेरा एक अंगूठा उसके मुंह में चला गया। उसने बुरी तरह मेरा अंगूठा चबा लिया, जिससे खून बहने लगा। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने डॉक्टर का गला पकड़ लिया और गले की चेन भी तोड़ ली। हमला इतना अचानक और हिंसक था कि डॉक्टर किसी तरह खुद को छुड़ाकर जान बचाने में सफल हो सके। बाद में उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
डॉ. श्रवण के मुताबिक अगला दिन और भी भयावह था। हमलावर चंद्र प्रकाश अपने दुकान मालिक जसवंत यादव के साथ क्लिनिक पहुंचा। दोनों शराब के नशे में थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। चूंकि डॉक्टर मरीज देख रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें किसी तरह समझा कर वहां से हटाया, लेकिन धमकी लगातार मिलती रही।
डॉक्टर ने बताया कि दुकान मालिक जसवंत यादव दुकान खाली कराने की धमकी दे रहा है। जबकि डॉक्टर ने 50 हजार रुपये एडवांस में दे रखे हैं। लगातार धमकियों के कारण डॉक्टर डर में जी रहे हैं। उन्होंने क्लिनिक कहीं और शिफ्ट करने का मन बना लिया है। डॉक्टर ने कहा“अब घर आते-जाते भी डर लगता है कि कहीं कुछ कर न दें।
हमले का एक बड़ा कारण इससे पहले हुए विवाद से भी जुड़ा है। डॉ. श्रवण का कहना है कि चंद्र प्रकाश बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चला रहा है। वह मरीजों को गलत या अलग दवाइयाँ देता था। इस कारण डॉक्टर ने अपने मरीजों को उसके पास भेजना बंद कर दिया। इसी बात से वह पहले से ही डॉक्टर से नाराज़ था। यह विवाद चुनावी टिप्पणी के बाद हिंसा में बदल गया। डॉक्टर को दूरभाष पर मुकदमा वापस लेने की धमकियाँ। डॉ. श्रवण ने बताया कि आरोपी की ओर से अब राजेश यादव नाम का व्यक्ति फोन कर मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है। इलाके में लोग भी दहशत में हैं क्योंकि मामूली सी बात पर इस तरह की हिंसा अराजकता का संकेत देती है।
चिनहट थाना पुलिस के प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हमलावर के लाइसेंस, मेडिकल स्टोर संचालन और धमकियों की भी जांच कर रही है।
घटना के बाद क्षेत्र के चिकित्सकों में गुस्सा है। उनका कहना है कि डॉक्टर समाज में सेवा देने वाले लोग हैं। राजनीतिक मतभेद पर उन पर हमला करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंद्र प्रकाश पहले भी कई बार झगड़े कर चुका है और उसके मेडिकल स्टोर के कामकाज को लेकर संदेह रहा है।
