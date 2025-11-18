UP में पुलिस महकमे का बड़ा बदलाव: तीन ASP बदले, एक का स्थानांतरण रद्द, प्रशासनिक हलचल तेज़

तीन अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले, एक स्थानांतरण निरस्त (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
UP Police Reshuffle: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लगातार चल रहे प्रशासनिक पुनर्संरचना के क्रम में सोमवार को तीन अपर पुलिस अधीक्षकों (APS) का तबादला कर दिया गया। वहीं एक अधिकारी का पूर्व में जारी स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने तथा विभिन्न इकाइयों में कार्यप्रणाली को मजबूती देने के उद्देश्य से इन तबादलों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल का तबादला आदेश वापस ले लिया गया है। पूर्व आदेश में उनका स्थानांतरण किया गया था, लेकिन ताज़ा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश निरस्त कर दिया गया है।
फिलहाल, आलोक कुमार जायसवाल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) में ही अपनी वर्तमान तैनाती पर कार्यरत रहेंगे। बोर्ड में उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस समय बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती परीक्षाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रोमोशन प्रक्रियाओं से जुड़ा काम तेज़ी से चल रहा है।
अरुण कुमार सिंह नए उप सेनानायक, 32वीं वाहिनी पीएसी फतेहगढ़ में तैनात
जारी तबादला सूची में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह का स्थानांतरण फतेहगढ़ किया गया है। अब उन्हें 32वीं वाहिनी, पीएसी फतेहगढ़ में उपसेनानायक के पद पर तैनात किया गया है। अब तक अरुण कुमार सिंह पीएसी की 32वीं वाहिनी में ही उपसेनानायक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन तैनाती अब फतेहगढ़ लोकेशन में निर्धारित की गई है। फतेहगढ़ जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनकी तैनाती को शासन द्वारा संतुलित और अनुभवी नेतृत्व की जरूरत को देखते हुए उठाया गया कदम माना जा रहा है। पीएसी की यह इकाई अक्सर चुनावी ड्यूटी, कानून-व्यवस्था नियंत्रण और विशेष सुरक्षा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तबादलों की श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण नाम अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार का है। उन्हें उप सेनानायक, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है। जितेंद्र कुमार इससे पहले विभिन्न जिलों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विशेष अभियानों में अपनी दक्षता साबित कर चुके हैं। लखनऊ जैसी राजधानी में, जहां बड़े आयोजन, वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा प्रबंधन लगातार उच्च स्तर पर रहता है, उनकी तैनाती रणनीतिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है।
यूपी पुलिस में पिछले कुछ महीनों से व्यापक स्तर पर प्रशासनिक पुनर्गठन जारी है। सुरक्षा स्थितियों को देखते हुए थानों से लेकर उच्च स्तर तक नए बदलाव किए जा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक आगामी दिनों में और भी अधिकारियों की तैनाती एवं स्थानांतरण संबंधी निर्णय जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि नए साल से पहले कई विभागीय परियोजनाओं और सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जाना है।
