UP में पुलिस महकमे का बड़ा बदलाव: तीन ASP बदले, एक का स्थानांतरण रद्द, प्रशासनिक हलचल तेज़

जारी तबादला सूची में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह का स्थानांतरण फतेहगढ़ किया गया है। अब उन्हें 32वीं वाहिनी, पीएसी फतेहगढ़ में उपसेनानायक के पद पर तैनात किया गया है। अब तक अरुण कुमार सिंह पीएसी की 32वीं वाहिनी में ही उपसेनानायक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन तैनाती अब फतेहगढ़ लोकेशन में निर्धारित की गई है। फतेहगढ़ जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनकी तैनाती को शासन द्वारा संतुलित और अनुभवी नेतृत्व की जरूरत को देखते हुए उठाया गया कदम माना जा रहा है। पीएसी की यह इकाई अक्सर चुनावी ड्यूटी, कानून-व्यवस्था नियंत्रण और विशेष सुरक्षा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।