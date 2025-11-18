Double Decker Bus Crash: दिल दहला देने वाला हादसा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, तीन की मौत, दर्जनों यात्री गंभीर घायल

मंगलवार को भोर के समय लगभग 4 बजे यह हादसा अरौल थाना क्षेत्र में उस समय हुआ, जब बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के एक मोड़ पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कम रोशनी और नींद के झोंके में चालक का बस पर नियंत्रण टूट गया, जिससे बस पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क के किनारे पलट गई। यात्रियों के अनुसार तेज आवाज के साथ बस हिचकोले खाते हुए दो बार पलटी और फिर साइड में जा रूकी। हादसे की तीव्रता ऐसी थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इसके शीशे, सीटें व सामान सड़क पर बिखर गए। मौके पर मौजूद कुछ यात्रियों ने बताया कि बस तेज गति से चल रही थी और मोड़ पर चालक अचानक ब्रेक लेता दिखा, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई।