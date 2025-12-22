IMD Lucknow alert: अगले 12 घंटे का मौसम खतरनाक, 29 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

Weather for next 12 hours will be dangerous मौसम विभाग ने 29 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में घना से अति घना कोहरा गिरने की संभावना है। इसके साथ ही शीत लहर और शीत दिवस को लेकर के भी अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र लखनऊ से जारी सूचना के अनुसार घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस संबंध में चेतावनी जारी करके लोगों को सावधान किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी का असर मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। यहां पर शीतलहर चलने की संभावना है।