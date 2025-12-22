22 दिसंबर 2025,

सोमवार

कानपुर

IMD Lucknow alert: अगले 12 घंटे का मौसम खतरनाक, 29 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

Weather for next 12 hours will be dangerous मौसम विभाग ने 29 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में घने से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की जानकारी दी गई है।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 22, 2025

घने कोहरे का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Weather for next 12 hours will be dangerous मौसम विभाग ने 29 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में घना से अति घना कोहरा गिरने की संभावना है। इसके साथ ही शीत लहर और शीत दिवस को लेकर के भी अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र लखनऊ से जारी सूचना के अनुसार घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस संबंध में चेतावनी जारी करके लोगों को सावधान किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी का असर मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। यहां पर शीतलहर चलने की संभावना है।

इन 29 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, इलाहाबाद, कौशांबी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फतेहपुर, रामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी खतरे के लिए तैयार रहे।

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

इसके साथ ही बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, कन्नौज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, यह अलर्ट 22 दिसंबर की रात 8:30 बजे से 23 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक के लिए जारी किया गया है।

पिछले 24 घंटे का न्यूनतम तापमान

मौसम केंद्र लखनऊ से जारी सूचना के अनुसार बाराबंकी का तापमान पिछले 24 घंटे में सबसे कम 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इटावा का तापमान 6.4, शाहजहांपुर का 6.5, कानपुर नगर और बुलंदशहर का 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फतेहगढ़, आगरा, अलीगढ़ (10-12 डिग्री सेल्सियस) को छोड़कर पूरे प्रदेश में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है।

पिछले 24 घंटे का अधिकतम तापमान

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार फतेहगढ़ का अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में 20 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया है। जिसमें बस्ती, लखीमपुर खीरी का 19 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरनगर और लखनऊ का 18.9 डिग्री तापमान शामिल है। फतेहगढ़ जहां का तापमान 20.8 डिग्री दर्ज किया गया है को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। जिसमें गोरखपुर का 15.6, सुल्तानपुर का 15.4, अयोध्या का 15, बाराबंकी का 14.5, इटावा का 13.6, अलीगढ़ का 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ‌

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 08:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / IMD Lucknow alert: अगले 12 घंटे का मौसम खतरनाक, 29 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

