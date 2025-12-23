अब कुत्तों को मिलेगी काटने की सजा: 10 दिन से उम्र कैद की सजा का प्रावधान, बनाया गया एबीसी सेंटर

आवारा कुत्ते इस समय चर्चा में बने हुए हैं। झुंड के झुंड ये आवारा कुत्ते राह चलते लोगों पर हमला कर देते हैं। कई बार यह जानलेवा भी हो चुका है। फतेहपुर में एक कुत्ते ने चार वर्षीय बालक पर हमला बोल दिया था। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बागपत के सबीरा गांव में आवारा कुत्तों के हमले से 7 वर्षीय अनीशा पुत्री जमालुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गई। कुत्तों ने उसके चेहरे को नोच खाया। जिसे पिलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर बताई है। इस प्रकार की कई अन्य घटनाएं भी हो चुकी हैं।