1500 करोड़ रुपए की महाठगी: वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का नाम भी जुड़ा, सोनू सूद और खली भी शामिल

1500 crore great scam कानपुर में 1500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में नये-नये खुलासे हो रहे हैं। कनाडा में ब्लू चिप नाम से एक बैंक बनाने की योजना थी। जिसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था। प्रमोशन वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस गेल ने किया था। एसआईटी की जांच में यह खुलासा हुआ है। अब दुबई के अधिकारियों से जांच में मदद लेने की भी योजना है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के मालवीय नगर निवासी को गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ अब तक 15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।