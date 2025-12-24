1500 करोड़ रुपए की महाठगी: वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का नाम भी जुड़ा, सोनू सूद और खली भी शामिल

फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस
1500 crore great scam कानपुर में 1500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में नये-नये खुलासे हो रहे हैं। कनाडा में ब्लू चिप नाम से एक बैंक बनाने की योजना थी। जिसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था। प्रमोशन वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस गेल ने किया था। एसआईटी की जांच में यह खुलासा हुआ है। अब दुबई के अधिकारियों से जांच में मदद लेने की भी योजना है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के मालवीय नगर निवासी को गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ अब तक 15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1500 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। जिसमें 700 लोगों को ठगने का काम किया गया है। इस संबंध में कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच के बाद पुलिस ने रविंद्र नाथ सोनी निवासी मालवीय नगर, नई दिल्ली को गिरफ्तार किया था। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि रविंद्र नाथ सोनी ने 'ब्लूचिप' नाम से कई कंपनियां खोली थीं। लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालच दिया जाता था। कंपनी ने दुबई के अलावा शारजाह, मलेशिया, जापान में रहने वाले लोगों को भी ठगने का काम किया है।
एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि रवींद्र नाथ सोनी से पूछताछ के दौरान कई नाम सामने आए हैं। जिसमें सूरज जुमानी, गुरमीत कौर, दिव्या आदि शामिल है। 2022-23 में कंपनी ने 'ब्लूचिप' नाम से कई कंपनियां खोली थी। जिसमें निवेशकों को लालच देकर पैसा लगवाया गया था। इस दौरान हंगामा रोकने के लिए 'ब्लूचिप सिक्योर्ड' नाम की योजना लॉन्च की गई।
निवेशकों को भरोसा दिया गया कि उनका पैसा इसी के माध्यम से रिटर्न होगा। इस दौरान कर्मचारी को भी उनका वेतन दिया जाता था। साथ ही सभी को कंपनी के विस्तार के विषय में भी आश्वासन दिया जा रहा था। 'ब्लूचिप सिक्योर्ड' में बड़ी संख्या में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद 'ब्लूचिप टोकन' नाम से योजना लॉन्च की गई। निवेदक को बताया गया कि कंपनी रियल स्टेट के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसके माध्यम से लोगों को प्लाट भी मिलेगा।
कंपनी के प्रमोशन में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल का भी नाम सामने आया है। इसके पहले कंपनी के साथ फिल्म अभिनेता सोनू सूद और ग्रेट खली का भी नाम जुड़ चुका है। SIT पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। जिसे ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसी को जांच के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है।
