House Tax: गृहकर बढ़ोतरी पर रोक से दो लाख भवनस्वामियों को राहत, जलकर भी घटेगा; समिति करेगी पूरी जांच

House Tax Freeze Brings Major Relief: शहर के करीब दो लाख भवन स्वामियों को राहत देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल की दिशा में कदम बढ़ते नज़र आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा बढ़े हुए गृहकर (House Tax) पर रोक लगाने के फैसले से अब जलकर (Water Tax) में भी सीधे लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि जलकर की गणना गृहकर की एआरवी (Annual Rental Value- वार्षिक किराया मूल्य) के आधार पर की जाती है। बढ़े हुए गृहकर और समय पर टैक्स भरने वालों को भी भेजे जा रहे बकाया बिलों की शिकायतों को देखते हुए नगर निगम ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए एक समिति गठित की है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।