Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

House Tax: गृहकर बढ़ोतरी पर रोक से दो लाख भवनस्वामियों को राहत, जलकर भी घटेगा; समिति करेगी पूरी जांच

House Tax Relief: गृहकर बढ़ोतरी पर रोक लगने से अब जलकर में भी राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जीआईएस सर्वे से बढ़ाए गए गृहकर और बकाया बिलों की शिकायतों की जांच के लिए नगर निगम ने समिति बनाई है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। इससे करीब दो लाख भवन स्वामियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 17, 2025

नगर निगम की समिति 15 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट; GIS सर्वे में बढ़ाए गए गृहकर पर उठे सवाल, जलकर की गणना में भी बदलाव के संकेत (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

नगर निगम की समिति 15 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट; GIS सर्वे में बढ़ाए गए गृहकर पर उठे सवाल, जलकर की गणना में भी बदलाव के संकेत (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

House Tax Freeze Brings Major Relief: शहर के करीब दो लाख भवन स्वामियों को राहत देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल की दिशा में कदम बढ़ते नज़र आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा बढ़े हुए गृहकर (House Tax) पर रोक लगाने के फैसले से अब जलकर (Water Tax) में भी सीधे लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि जलकर की गणना गृहकर की एआरवी (Annual Rental Value- वार्षिक किराया मूल्य) के आधार पर की जाती है। बढ़े हुए गृहकर और समय पर टैक्स भरने वालों को भी भेजे जा रहे बकाया बिलों की शिकायतों को देखते हुए नगर निगम ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए एक समिति गठित की है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

गृहकर बढ़ने पर क्यों बढ़ रहा था जलकर

शहर में अभी भी व्यापक रूप से वाटर मीटर नहीं लगाए गए हैं। न ही जल उपभोग के आधार पर पानी का बिल तय किया जाता है। ऐसे में नगर निगम जलकर की गणना भवन की एआरवी के आधार पर करता है। गणना इस प्रकार होती है,हाउस टैक्स की एआरवी तय होती है। इसी एआरवी पर जलकल विभाग 15.5% दर से जलकर + सीवर कर वसूलता है।

यानी

  • गृहकर बढ़ा → एआरवी बढ़ी → जलकर भी बढ़ गयागृहकर कम हुआ → एआरवी कम → जलकर भी कम
  • गृहकर में लगी रोक का सीधा लाभ अब जलकर की राशि में भी दिखाई देगा।

समय पर टैक्स भरने वालों को भी भेजे गए बकाया बिल

पिछले कई महीनों से बड़ी संख्या में भवन स्वामी यह शिकायत कर रहे थे कि वे नियमित रूप से गृहकर जमा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके खातों में

  • बकाया गृहकर
  • कई गुना बढ़े टैक्स
  • पुराने वर्षों से पुनरीक्षित मूल्य
  • जैसे बिल भेजे जा रहे हैं।

इसका मुख्य कारण बताया गया कि जीआईएस सर्वे के आधार पर नगर निगम ने गृहकर को 2010 और 2014 से पुनरीक्षित करते हुए बढ़ा दिया, जिससे कई भवन स्वामियों पर अचानक भारी वित्तीय बोझ पड़ गया। लोगों का कहना था कि अगर गृहकर बढ़ाना था, तो उस समय बढ़ा देते। कई वर्षों बाद अचानक बढ़ाकर बकाया के रूप में थोपना अनुचित है।

साल 2022 से पहले बढ़े गृहकर पर लगी रोक

नगर निगम ने भवन स्वामियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा निर्णय लिया, साल 2022 से पहले बढ़ाए गए गृहकर लागू नहीं होंगे। इस रोक का सबसे बड़ा असर यह है कि पहले की एआरवी पुनरीक्षित नहीं होगी। जलकर भी पुरानी एआरवी पर ही गणना किया जाएगा। समय से टैक्स भरने वालों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा ;करीब दो लाख भवन स्वामियों को इस निर्णय से राहत मिलने की उम्मीद है।

समिति करेगी पूरे मामले का परीक्षण- 15 दिन में रिपोर्ट

महापौर के निर्देश पर गठित समिति निम्न बिंदुओं पर परीक्षण करेगी:

  • 2022 से पहले बढ़ाए गए गृहकर पर रोक को लागू करने की स्पष्ट शर्तें।
  • जीआईएस सर्वे के बाद आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए गृहकर निर्धारण की अंतिम तिथि।
  • बकाया कर पर ब्याज लगेगा या नहीं, इसकी स्पष्ट नीति।
  • अपार्टमेंट को लेकर गृहकर निर्धारण के नए नियम।
  • नगर निगम सीमा में शामिल किए गए नए विस्तारित इलाकों में गृहकर कब से लागू होगा।
  • बढ़े हुए गृहकर का जलकर गणना पर सीधा प्रभाव और उसका संशोधित ढांचा।
  • समिति के एक सदस्य ने कहा कि जब नियम स्पष्ट होंगे, तो न निगम अधिकारियों को दुविधा होगी, न भवन स्वामी परेशान होंगे।

भवन स्वामी क्यों परेशान? सुनिए शिकायतें

नियमित रूप से गृहकर भरने वाले कई नागरिकों का कहना है कि उनके घर का गृहकर अचानक कई गुना बढ़ा दिया गया। बकाया बिल भेजकर उन्हें भुगतान के दबाव में डाला गया। जलकर भी स्वतः बढ़ गया, जिससे कुल भार दोगुना हो गया। एक निवासी ने बताया कि हम समय से गृहकर भरते रहे, फिर भी हमें 2010 से बकाया दिखा दिया गया। यह कैसे संभव है? लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है, गृहकर भी बढ़ा और जलकर भी।

गृहकर और जलकर विवाद शहर की बड़ी समस्या क्यों बन रहा है?

.जीआईएस सर्वे में कई गड़बड़ियां
सर्वे में कई भवनों का क्षेत्रफल गलत दर्ज हुआ। इससे एआरवी भी गलत निकाली गई।

.पुराने वर्षों से पुनरीक्षण
2010 और 2014 से टैक्स संशोधन ने अचानक भार बढ़ा दिया।

.वाटर मीटर न होने से जलकर भी एआरवी आधारित
पानी का उपयोग जितना है, उतना भुगतान की व्यवस्था अभी लागू नहीं। हालांकि यह जरूरी है।

.नए क्षेत्रों के शामिल होने पर स्पष्ट नियम नहीं
नगर निगम सीमा बढ़ने के बाद कई भवनों पर गृहकर की प्रारंभिक तिथि को लेकर विवाद है।

समिति किन बड़े सुधारों की सिफारिश कर सकती है

संभावित बदलाव:

  • 2010 और 2014 के पुनरीक्षित गृहकर को रद्द या संशोधित करना।
  • जीआईएस सर्वे के आंकड़ों की पुनः: जांच।
  • जलकर की गणना में संशोधन या नई प्रणाली।
  • वाटर मीटर स्थापना की विस्तृत योजना।
  • अपार्टमेंट और व्यावसायिक भवनों के लिए अलग-अलग गृहकर पॉलिसी।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर में बवाल! धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन पर भीड़ बेकाबू, ASP अनुज चौधरी ने सेवादार को खींचकर निकाला
मथुरा
Banke Bihari Temple VIP Darshan (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / House Tax: गृहकर बढ़ोतरी पर रोक से दो लाख भवनस्वामियों को राहत, जलकर भी घटेगा; समिति करेगी पूरी जांच

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजम खान और अब्दुल्ला के जेल जाने पर यूपी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, बोले – ये सत्ता के गुरुर में…

लखनऊ

PMMSY: गोमती में 2 लाख मेजर कार्प संचय, मंत्री निषाद ने दिए प्रमाण-पत्र, यूपी ने बढ़ाया मत्स्य विकास मिशन

मंत्री संजय निषाद ने गोमती में 2 लाख मेजर कार्प मत्स्य बीज संचय किया (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा: डॉ. शाहीन के 7 खाते, 1.55 करोड़ के लेनदेन का सुराग

दिल्ली बम विस्फोट जांच में बड़ा आर्थिक खुलासा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

BBD University Convocation 2025: दीक्षांत समारोह में बोले सीएम योगी: समाधान पर ध्यान दें, यूपी अब विकास और निवेश का नया केंद्र बना

योगी का युवाओं को सीधा संदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

Cold Wave: नवंबर में ही बढ़ी कड़ाके की ठंड, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, बर्फबारी का असर तेज

कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई सिहरन (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.