Weather: आगामी पश्चिमी विक्षोभ से 9 जनवरी के बाद प्रदेश में कोहरे और ठंड में मिल सकती है राहत

Weather Update: प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रखा है। जनवरी की शुरुआत से ही उत्तर भारत समेत पूरे प्रदेश में शीतलहर, शीत दिवस (कोल्ड डे) और अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, इसका प्रमुख कारण हाल ही में सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी है। हालांकि, अब एक बार फिर आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशवासियों को राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 8 जनवरी के बाद ठंड और कोहरे की तीव्रता में अल्पकालिक सुधार देखने को मिल सकता है।