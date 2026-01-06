School Closed: शीतलहर का कहर, लखनऊ में कक्षा आठ तक स्कूल बंद, 9 से 12वीं की टाइमिंग बदली

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी और शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवाओं ने शीतलहर को और तेज कर दिया है। इन हालातों में विशेषकर छोटे बच्चों के लिए सुबह स्कूल जाना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए अवकाश का निर्णय लिया है। प्रशासन का मानना है कि बच्चों का स्वास्थ्य किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकता पर होना चाहिए।