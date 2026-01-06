6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

लखनऊ

School Closed: शीतलहर का कहर, लखनऊ में कक्षा आठ तक स्कूल बंद, 9 से 12वीं की टाइमिंग बदली

School Closed Cold Wave: शीतलहर और घने कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। कक्षा प्री-प्राइमरी से आठवीं तक के सभी विद्यालयों में 8 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि उच्च कक्षाओं का समय बदला गया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 06, 2026

शीतलहर और घने कोहरे के बीच बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता, लखनऊ में कक्षा 8 तक अवकाश, उच्च कक्षाओं का समय बदला (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

शीतलहर और घने कोहरे के बीच बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता, लखनऊ में कक्षा 8 तक अवकाश, उच्च कक्षाओं का समय बदला (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

School Holiday: उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच जनपद लखनऊ में जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा और अहम फैसला लिया है। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कक्षा प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 8 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यालयों का संचालन परिवर्तित समय पर किया जाएगा।

जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित होंगी। यह निर्णय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिनमें सुबह और देर शाम के समय अत्यधिक ठंड, शीतलहर और कोहरे के कारण बच्चों के बीमार होने की आशंका बनी रहती है।

मौसम की गंभीरता बनी कारण

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी और शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवाओं ने शीतलहर को और तेज कर दिया है। इन हालातों में विशेषकर छोटे बच्चों के लिए सुबह स्कूल जाना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए अवकाश का निर्णय लिया है। प्रशासन का मानना है कि बच्चों का स्वास्थ्य किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकता पर होना चाहिए।

अभिभावकों से सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाएं। यदि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं तो उन्हें गर्म कपड़े, मफलर, टोपी और आवश्यकतानुसार दस्ताने पहना कर भेजें। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कक्षाओं में बैठने की समुचित व्यवस्था, बंद कमरों में ही पढ़ाई, और विद्यार्थियों को ठंड से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करें।

विद्यालयों में बदला शैक्षणिक माहौल

अवकाश और समय परिवर्तन के कारण विद्यालयों में पढ़ाई का तरीका भी बदला है। कई स्कूलों ने ऑनलाइन होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क और वैकल्पिक शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कुछ निजी विद्यालयों ने अवकाश के दौरान छात्रों को शैक्षणिक सामग्री डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि अवकाश के कारण किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आगे शैक्षणिक कैलेंडर में समायोजन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

रूढ़ियां तोड़कर सड़क पर उतरी अनीता की हत्या, झांसी की पहली महिला ऑटो चालक की कहानी दर्द में खत्म
झांसी
समाज की रूढ़ियों को तोड़ने वाली अनिता चौधरी की हत्या (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Basic Education Department

cm yogi

शिक्षा

शिक्षा

school education

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 03:14 pm

Published on:

06 Jan 2026 02:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / School Closed: शीतलहर का कहर, लखनऊ में कक्षा आठ तक स्कूल बंद, 9 से 12वीं की टाइमिंग बदली

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP SIR Draft Voter List: 18 फीसदी वोटर्स के नाम कटे; सबसे ज्यादा कौन से जिले से? अब कितने मतदाता

sir latest update uttar pradesh first voter draft list released up sir draft roll 2026 live updates
लखनऊ

48 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, लखनऊ समेत 75 जिलों में ठंड और धूप का नया मिजाज

Weather Change (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, संपत्ति दान पर राहत, रोजगार नीति को मंजूरी, फर्जी विश्वविद्यालय पर सख्ती

कैबिनेट बैठक में योगी सरकार के बड़े फैसले, 14 में से 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी सरकार की इन 5 योजनाएं बदली लाखों जिंदगियां, महिलाओं से लेकर युवाओं तक को फायदा

Yogi Adityanath
लखनऊ

लखनऊ में पवन सिंह का जन्मदिन, धनंजय सिंह संग केक कटिंग, शाहनवाज हुसैन ने दी खास बधाई

लखनऊ में धूमधाम से मना पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन, धनंजय सिंह के साथ काटा केक, शाहनवाज हुसैन ने दी विशेष बधाई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.