रूढ़ियां तोड़कर सड़क पर उतरी अनीता की हत्या, झांसी की पहली महिला ऑटो चालक की कहानी दर्द में खत्म

अनिता चौधरी सिर्फ एक ऑटो चालक नहीं थीं, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने वाली एक मिसाल थीं। पोस्ट-कोविड लॉकडाउन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। उनके पति की कमाई घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में अनिता ने खुद जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। उन्होंने करीब 15 साल तक एक निजी कंपनी में काम किया था, लेकिन 2020 में सुपरवाइजर से विवाद के बाद नौकरी छोड़ दी। कंपनी ने बाद में उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। काम की तलाश में वह बच्चों के साथ महाराष्ट्र भी गईं, लेकिन कोविड लॉकडाउन के चलते कुछ ही हफ्तों में वापस लौटना पड़ा।