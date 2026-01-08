UP में गोबर के गमलों से पौधरोपण, प्लास्टिक मुक्त प्रदेश और स्थानीय रोजगार सृजन की योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने इस महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार की है। आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वृहद पौधरोपण अभियान में पौधों को पॉलीथिन के स्थान पर गोबर के गमलों में रोपित किया जाएगा। उनका कहना है कि इस वर्ष लगभग 5 करोड़ गमलों का निर्माण करके अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत नर्सरियों में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक गमले लगाए जाएंगे, जिससे पौधरोपण अभियान की गुणवत्ता और पौधों की जीवित रहने की दर में वृद्धि होगी। इसके अलावा योजना को सफल बनाने के लिए वन मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना के साथ विचार-विमर्श किया गया है।